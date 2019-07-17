HABER

Hamile kadına gasp sanığına 13 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2019 11:33 | Son Güncelleme

ANTALYA'da 7 haftalık hamile E.D.'nin boynundaki altın kolyeyi gasbettiği iddiasıyla yargılanan Ender Atmaca (25), 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Hamile kadına gasp sanığına 13 yıl hapis

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da 7 haftalık hamile E.D.'nin boynundaki altın kolyeyi gasbettiği iddiasıyla yargılanan Ender Atmaca (25), 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2 yıl önce yaşanan gasp olayından 2 gün sonra E.D. bebeğini düşük yaparak, kaybetmişti.
Gasp olayı, 8 Eylül 2017 günü saat 23.45 sıralarında Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Ender Atmaca, 7 aylık hamile E.D.'nin bulunduğu otobüse bindi. Yeşilyurt Mahallesi'nde inen E.D.'nin ardından da otobüsten indi. Takip ettiği kadını karanlık bir sokakta yere yatırdı ve ağzını kapattıktan sonra boynundaki altın kolyeyi aldı. Saldırgan kaçarken, E.D.'nin yardımına vatandaşlar koştu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Ancak Atmaca izini kaybettirdi.
ÜZÜNTÜDEN DÜŞÜK YAPTI
Psikolojisi bozulan hamile E.D., olaydan 2 gün sonra düşük yaparak, bebeğini kaybetti. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, gaspçıyı yakalamak için özel bir ekip kurdu. Otobüsün güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkan polis, şüphelinin 35 suçtan kaydı bulunan Ender Atmaca olduğunu tespit etti. Konyaaltı ilçesi Doyran Mahallesi'nde saklandığı evde yakalanan Atmaca, gözaltına alındı. Daha önce de emekli bir hakimin çantasını gasbettiği ortaya çıkan Ender Atmaca'nın, çaldığı kolyeyi bir kuyumcuda 270 TL'ye sattığı belirlendi. Ender Atmaca, tutuklandı. Hakkında, Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'gebe kadına karşı gece vakti yağma ve yaralama' suçlamasıyla dava açıldı.
E.D., olay sırasında karnına darbe aldığını, bu nedenle bebeğinin kalp atışlarının durmuş olabileceğini söyledi. 'Yağma' suçlamasını kabul eden Ender Atmaca ise kadının hamile olduğunu bilmediğini, sadece kolyesini çaldığını ve 270 liraya sattığını belirtti. Mahkeme, sanığa en üst sınır olan 15 yıl hapis cezası verdi.
YARGITAY CEZAYI BOZDU
Sanık avukatının itirazı üzerine Yargıtay, iyi hal indirimi uygulanmamış olması ve hamileliğin suça bağlı sonuçlanmadığı yönündeki adli tıp raporunu göz önünde bulundurup verilen hapis cezasının fazla olduğuna hükmederek, kararı bozdu. Bunun üzerine Atmaca, Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılandı. Bugün görülen duruşmada Ender Atmaca, 13 yıl hapse makkum edildi.

FOTOĞRAFLI

Hamile kadına gasp sanığına 13 yıl hapisHamile kadına gasp sanığına 13 yıl hapisHamile kadına gasp sanığına 13 yıl hapis

PARTNERAilelerin gözdesi olacak! Hem sedan hem MPV özelliklerini taşıyan SUVAilelerin gözdesi olacak! Hem sedan hem MPV özelliklerini taşıyan SUV
3 çocuklu kadının eski kocası tarafından darp edildiği iddiası3 çocuklu kadının eski kocası tarafından darp edildiği iddiası
Uyuşturucu şüphelileri yüzlerini tişörtleriyle kapattıUyuşturucu şüphelileri yüzlerini tişörtleriyle kapattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

YKS sonuçları açıklandı!

YKS sonuçları açıklandı!

Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

Trump'a karşı tasarı! Oy çokluğuyla kabul edildi!

Trump'a karşı tasarı! Oy çokluğuyla kabul edildi!

Neymar bombası patladı

Neymar bombası patladı

Bikinili videosu olay oldu!

Bikinili videosu olay oldu!

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
3 yıldır aranan cinayet zanlısı İzmir'de yakalandı

3 yıldır aranan cinayet zanlısı İzmir'de yakalandı

Şule Çet'in ölümüyle ilgili davada önemli gelişme

Türkiye'nin konuştuğu olayda flaş gelişme!

Fırtına uçurdu, Kumluca'daki restorasyon skandalı ortaya çıktı!

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Öğretmen baba, kızını vahşice öldürdü

Öğretmen baba, kızını vahşice öldürdü!

Tacizle suçladığı amcasını öldüren Fadimana, o anları anlattı

Tacizle suçladığı amcasını öldüren Fadimana, o anları anlattı

Kars’ta intihar etmek isteyen kız çocuğunu itfaiye eri kurtardı

Kars’ta intihar etmek isteyen kız çocuğunu itfaiye eri kurtardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.