Hamile kadına ve eşine dehşeti yaşatan şahıslara jet iddianame

Pendik’te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldıran ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Seydioğlu Baklava’nın sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel hakkında 1 gün içinde iddianame düzenlendi. İddianamede, 2 şüphelinin "kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma", "mala zarar verme" ve "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 20’şer yıla kadar hapsi istendi. Pendik D-100 Karayolu üzerinde 7 aylık hamile kadının içinde bulunduğu aracın önünü yol vermedikleri gerekçesiyle keserek dikiz aynasını kıran ve aracı tekmeleyen Hasan Sel ve Hüseyin Sel, dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Savcılık, olaya ilişkin soruşturmayı jet hızıyla tamamladı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, müştekiler Yunus Emre Bahçıvan ile Ayfer Bahçıvan’ın 6 Temmuz günü saat 19.30 sıralarında kendilerine ait araçla D-100 karayolu üzerinde seyrettikleri, şüphelilerin bulunduğu aracın da aynı yöne doğru emniyet şeridinden ilerlediği anlatıldı. Bir süre sonra şüphelilerin aracının müştekilerin aracının önüne geçmek istediği ancak Yunus Emre Bahçıvan’ın buna izin vermediği belirtildi. Kısa süre sonra şüphelilerin araç hareket halindeyken müştekilerin yanına yaklaştığı, ön yolcu koltuğundaki Hasan Sel’in Yunus Emre Bahçıvan’a “ne yapıyorsun lan sen” diye bağırdığı belirtildi. Hüseyin Sel’in aracını müştekilerin aracının önüne kırdığı ve müştekilerin araca çarparak durmak zorunda kaldıkları kaydedildi.

Aracın sol dikiz aynasını kırıp ön kaputunda tepindiği belirtildi

Öndeki araçtan inen Hasan ve Hüseyin Sel kardeşlerin müştekilere ait aracın şoför mahalline yaklaştığında Yunus Emre Bahçıvan’ın kapıları kitleyip camı hemen açtığı anlatıldı. Yanında bulunan eşinin hamile olduğunu belirterek olayın büyümemesi için telkinde bulunduğu ancak buna rağmen Hasan Sel’in el ve ayaklarıyla vurarak müştekilerin aracının sol dikiz aynasını kırdığı ve aracın ön kaputuna çıkıp tepindiği ve olay yerinden ayrıldığı kaydedildi.

“Şüphelilerin savunmasını destekleyen delil yok”

Savcılık, her iki şüphelinin ifadesinde olayın Yunus Emre Bahçıvan’ın trafikteki kusurlu davranışı ve hakaretlerinden kaynaklandığını belirtmelerine rağmen bu savunmayı destekleyen delil elde edilemediğini belirtti.

İddianamede, şüpheliler Hasan Sel ve Hüseyin Sel’in "kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma", "mala zarar verme" ve "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 20’şer yıla kadar hapsi talep edildi. İddianame gönderildiği mahkeme tarafından kabul edilirse şahıslar önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.