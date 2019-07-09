HABER

Hamile kadına ve eşine dehşeti yaşatan şahıslara jet iddianame

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 20:58 | Son Güncelleme

Pendik’te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldıran ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Seydioğlu Baklava’nın sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel hakkında 1 gün içinde iddianame düzenlendi.

Pendik’te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldıran ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Seydioğlu Baklava’nın sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel hakkında 1 gün içinde iddianame düzenlendi. İddianamede, 2 şüphelinin "kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma", "mala zarar verme" ve "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 20’şer yıla kadar hapsi istendi.
Pendik D-100 Karayolu üzerinde 7 aylık hamile kadının içinde bulunduğu aracın önünü yol vermedikleri gerekçesiyle keserek dikiz aynasını kıran ve aracı tekmeleyen Hasan Sel ve Hüseyin Sel, dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Savcılık, olaya ilişkin soruşturmayı jet hızıyla tamamladı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, müştekiler Yunus Emre Bahçıvan ile Ayfer Bahçıvan’ın 6 Temmuz günü saat 19.30 sıralarında kendilerine ait araçla D-100 karayolu üzerinde seyrettikleri, şüphelilerin bulunduğu aracın da aynı yöne doğru emniyet şeridinden ilerlediği anlatıldı. Bir süre sonra şüphelilerin aracının müştekilerin aracının önüne geçmek istediği ancak Yunus Emre Bahçıvan’ın buna izin vermediği belirtildi.
Kısa süre sonra şüphelilerin araç hareket halindeyken müştekilerin yanına yaklaştığı, ön yolcu koltuğundaki Hasan Sel’in Yunus Emre Bahçıvan’a “ne yapıyorsun lan sen” diye bağırdığı belirtildi. Hüseyin Sel’in aracını müştekilerin aracının önüne kırdığı ve müştekilerin araca çarparak durmak zorunda kaldıkları kaydedildi.

Aracın sol dikiz aynasını kırıp ön kaputunda tepindiği belirtildi
Öndeki araçtan inen Hasan ve Hüseyin Sel kardeşlerin müştekilere ait aracın şoför mahalline yaklaştığında Yunus Emre Bahçıvan’ın kapıları kitleyip camı hemen açtığı anlatıldı. Yanında bulunan eşinin hamile olduğunu belirterek olayın büyümemesi için telkinde bulunduğu ancak buna rağmen Hasan Sel’in el ve ayaklarıyla vurarak müştekilerin aracının sol dikiz aynasını kırdığı ve aracın ön kaputuna çıkıp tepindiği ve olay yerinden ayrıldığı kaydedildi.

“Şüphelilerin savunmasını destekleyen delil yok”
Savcılık, her iki şüphelinin ifadesinde olayın Yunus Emre Bahçıvan’ın trafikteki kusurlu davranışı ve hakaretlerinden kaynaklandığını belirtmelerine rağmen bu savunmayı destekleyen delil elde edilemediğini belirtti.
İddianamede, şüpheliler Hasan Sel ve Hüseyin Sel’in "kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma", "mala zarar verme" ve "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 20’şer yıla kadar hapsi talep edildi. İddianame gönderildiği mahkeme tarafından kabul edilirse şahıslar önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Olayın geçmişi
Pendik D-100 Karayolu’nda 6 Temmuz 2019 tarihinde Seydioğlu Baklava’nın sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel, kendilerine yol vermedikleri gerekçesiyle bir aracın önünü kesti. Araçtan inen iki şahıs, hamile kadın ve eşinin içinde bulunduğu aracın yanına gelerek, önce aracın dikiz aynasını kırdı. Araca tekmelerle saldıran şahıs, daha sonra aracın üzerine çıkarak kaputu tekmeledi, camlarını kırmaya çalıştı. Olay anı ise cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Hüseyin Sel ve Hasan Sel tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dededen kalma yöntemlerle yapıyorlar! 37 derece sıcakta...Dededen kalma yöntemlerle yapıyorlar! 37 derece sıcakta...
Ordu’da 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdiOrdu’da 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi
Boşanma aşamasındaki eşini vuran koca tutuklandıBoşanma aşamasındaki eşini vuran koca tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

AK Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'a sürpriz davet: Bizim partimize katıl

AK Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'a sürpriz davet: Bizim partimize katıl

Hükümetin kamu işçisine yönelik zam teklifi belli oldu

Hükümetin kamu işçisine yönelik zam teklifi belli oldu

Trafikte terör estiren baklavacı kardeşlere böyle tepki gösterdi

Trafikte terör estiren baklavacı kardeşlere böyle tepki gösterdi

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Adalet Bakanı Gül'den Pendik'teki magandalara ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Gül'den Pendik'teki magandalara ilişkin açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuruyemişçide çalışan işçi 13 ay boyunca kasadan para çalmış

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

6 aydır kabusu yaşıyorlar

6 aydır kabusu yaşıyorlar

Rizeli balıkçının martı ve yunus balığı ile sohbeti izleyenleri güldürdü

Her gün denizde onu takip ediyorlar

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

Kopan parmağını eline alıp kahvehaneye gitti

Kopan parmağını eline alıp kahvehaneye gitti

Bursa'daki tabure cinayetine 36 yıl hapis

Bursa'daki tabure cinayetine 36 yıl hapis

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.