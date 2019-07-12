Hamile kadına ve eşine dehşeti yaşatanlar 30 Temmuz’da hakim karşısına çıkacak

Pendik’te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldıran ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Seydioğlu Baklava’nın sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel hakkında 20’şer yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame gönderildiği mahkemece kabul edildi. Sanıklar, 30 Temmuz’da hakim karşısına çıkacak. Pendik D-100 karayolu üzerinde 6 Temmuz 2019 tarihinde 7 aylık hamile kadının içinde bulunduğu aracın önünü yol vermedikleri gerekçesiyle keserek dikiz aynasını kıran ve aracı teklemeyen Hasan Sel ve Hüseyin Sel, hakkında yürütülen soruşturma jet hızıyla tamamlanmıştı. Hazırlanan iddianamede, sanıklar Hasan Sel ve Hüseyin Sel’in “kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma”, “mala zarar verme” ve "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından 20’şer yıla kadar hapsi istenmişti.

Olayın Geçmişi

Pendik D-100 karayolunda 6 Temmuz 2019 tarihinde Seydioğlu Baklava’nın sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel, kendilerine yol vermedikleri gerekçesiyle bir aracın önünü kesti. Araçtan inen iki şahıs, hamile kadın Ayfer Bahçıvan ve eşi Yunus Emre Bahçıvan’ın içinde bulunduğu aracın yanına gelerek, önce aracın dikiz aynasını kırdı. Araca tekmelerle saldıran şahıs, daha sonra aracın üzerine çıkarak kaputu tekmeledi, camlarını kırmaya çalıştı. Olay anı ise cep telefonu kamerasınca tarafından kaydedildi.

Soruşturma jet hızıyla tamamlandı

Olayın ardından gözaltına alınan Hüseyin Sel ve Hasan Sel tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık olaya ilişkin soruşturmayı 1 günde tamamladı. Hazırlanan iddianamede, sanıklar Hasan Sel ve Hüseyin Sel’in “kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma”, “mala zarar verme” ve "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından 20’şer yıla kadar hapsi istendi.

