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Hamile kadını bağlayarak soygun yapan zanlılar adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 11:47 | Son Güncelleme

Adıyaman’da girdikleri evde hamile kadının ellerini bağlayıp evdeki altınları çalan zanlılar adliyeye sevk edildi.Olay, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi 2146 Sokak’ta önceki gün yaşandı.

Adıyaman’da girdikleri evde hamile kadının ellerini bağlayıp evdeki altınları çalan zanlılar adliyeye sevk edildi.
Olay, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi 2146 Sokak’ta önceki gün yaşandı. Hamile Şükran U.’nun kapısını çalarak içeri giren 1’i kadın 4 şahıs, Sağlık Bakanlığından geldiklerini ve bilgilendirmede bulunacaklarını söyleyerek içeri girdi. Şahıslar, ellerindeki bıçakla hamile kadını tehdit edip ellerini bantladı, ardından evde bulunan 8 adet yarım altın ile 4 adet bileziği alarak kaçtı.
Yaşanan olay sonrası harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, G.K. (17), İbrahim E., Fatih Ü. ve Ejder Ç. isimli şüphelileri kameralardan tespit ederek yakaladı. Yaşı küçük olan G.K. çocuk şubede, diğer şahıslar ise asayiş şubede sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şahıslar adliyeye sevki esnasında bir zanlı yakını diğer zanlılara küfürler savurdu. Zanlıların çaldıkları altınları kuyumcuya sattıkları tespit edilirken, şahısların ev aramasında 1 adet kol saati bulunduğu öğrenildi.

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