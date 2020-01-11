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  4. Hamile kadını başından vurduğu iddia edilen sanık hakkında 20 yıl hapis cezası istendi

Hamile kadını başından vurduğu iddia edilen sanık hakkında 20 yıl hapis cezası istendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 12:54 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde başından silahla vurulan 5 aylık hamile kadının karnındaki bebeğinin ölümüne sebep olduğu iddiasıyla tutuklanan Hüseyin B.’nin yargılanması sürüyor.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde başından silahla vurulan 5 aylık hamile kadının karnındaki bebeğinin ölümüne sebep olduğu iddiasıyla tutuklanan Hüseyin B.’nin yargılanması sürüyor. Savcı, Hüseyin B’ye ’hamile kadını kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 20 yıl hapis cezası verilmesini talep etti.
Olay, 19 Mart 2018 tarihinde İnegöl’ün Süleymaniye Mahallesi Şehit Er Mustafa Pehlivanoğlu Sokak’ta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre dışarıda alkol aldıktan sonra eve gelen Hüseyin B. beraber yaşadığı Merve P. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddeti artınca hamile kadın sehpa üzerindeki silahı alarak kendini vurmak istedi. Silahı elinden almak isteyen adam ile kadın arasındaki arbede sırasında ateş alan silahtan çıkan kurşun Merve P.’nin suratına isabet etti. Yanağından giren kurşun kadının kafasının arkasından çıktı. Kadını kanlar içerisinde gören adam kısa süreli şokun ardından polise ve ambulansa haber verdi. Olay yerine ulaşan 112 sağlık ekipleri yaralı kadını ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Sağlık durumu ağır olan yaralı kadın ambulansla Şevket Yılmaz Devlet Hastanesine sevk edildi.
6 gün sonra çocuğunu kaybetti
Olayın ardından Bursa’da yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Merve P., 5 aylık olan bebeğini kaybetti. Uzun süren tedavinin ardından yüzde 54 engelli olan Merve P. taburcu edildi. Halen tedavileri devam eden kadın eski sağlığına kavuşamadı. Olaydan sonra tutuklanan Hüseyin B.’nin yargılamasına ise İnegöl Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediyor. Tutuklu sanık ilk duruşmada yaptığı savunmasını tekrarladı. Hüseyin B, olay günü sehpanın üzerine duran silahı Merve P.’nin elinden almaya çalıştığını belirterek, “Ben elinden almaya çalıştığım sırada silah patladı. Tamamen kazayla oldu, onu kesinlikle bilerek vurmadım” dedi.
Mahkemeye gelen mağdur Merve P, “Ben olay öncesini ne de sonrasını hatırlamıyorum. Ama beni vurduysa Hüseyin B.’den başkası vurmamıştır. Yüzde 54 engelli durumdayım, çocuğumu kaybettim, davacıyım” diye konuştu.
Savcı mütalaasını açıkladı . Savcı, Hüseyin B’ye ’hamile kadını kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 20 yıl hapis cezası verilmesini talep etti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı illeri bir tarihe erteledi.

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