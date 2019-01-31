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Hamile kadını gasp eden 4 şahıs tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 16:28 | Son Güncelleme

Adıyaman’da girdikleri evde hamile kadının ellerini bantla bağlayıp evdeki 8 yarım altın ile 4 bileziği çalan zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi’nde Sağlık Bakanlığından geldiklerini söyleyerek girdikleri evde hamile olan Şükran U.’nun ellerini bağlayıp ziynet eşyalarını çaldıktan sonra yakalanan 4 zanlı adliyeye sevk edildi.

Hamile kadını gasp eden 4 şahıs tutuklandı

Adıyaman’da girdikleri evde hamile kadının ellerini bantla bağlayıp evdeki 8 yarım altın ile 4 bileziği çalan zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi’nde Sağlık Bakanlığından geldiklerini söyleyerek girdikleri evde hamile olan Şükran U.’nun ellerini bağlayıp ziynet eşyalarını çaldıktan sonra yakalanan 4 zanlı adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan G.K. (17), İbrahim E., Fatih Ü. ve Ejder Ç. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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