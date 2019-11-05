Hamile kadının bulunduğu araca saldırı davasında gizlilik talebine ret

Yüksel KOÇ / İSTANBUL (DHA) PENDİK'te 7 aylık hamile kadın ve eşinin içinde bulunduğu otomobile saldırdıkları gerekçesiyle haklarında 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Hasan Sel ve Hüseyin Sel kardeşlerin yargılandığı davada sanıkların Avukatı Devrim Dinç, duruşmanın kapalı oturumda görülmesini istedi. Mahkeme, genel ahlak ve kamu güvenliğini gerekli kılan bir durumun söz konusu olmadığını gerekçe göstererek, sanık avukatının duruşmanın kapalı yapılması talebinin reddine karar verdi.

İstanbul Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, tutuksuz yargılanan sanık Hüseyin Sel ve müştekilerden Yunus Emre Bahçıvan ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmaya katılmak istediğini belirten Ali Turabi Doğanay, "Ben bu olayı basından öğrendim, gördüğüm şiddetten etkilendim, bu nedenle katılma talebinde bulunuyorum" dedi. Sanıkların Avukatı Devrim Dinç, bu olaya ilişkin haberlerden sonra müvekkillerinin işyerinin saldırıya uğradığını, özel hayatlarının ihlal edildiğini, çocuklarına garip garip mesajlar geldiğini belirterek, duruşmanın kapalı oturumda görülmesini istedi. Müştekilerin avukatı Abdullah Adem Yavuzarslan, gizli duruşma yapılmasını gerektirecek bir neden olmadığını belirterek, sanık avukatının duruşmanın kapalı oturumda görülmesi talebinin reddini istedi.