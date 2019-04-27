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Hamile kadının karnındaki bebeğinin ölmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 16:33 | Son Güncelleme

Adana'da, birlikte yaşadığı 8 aylık hamile kadını darbederek karnındaki bebeğinin ölümüne yol açtığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Adana'da birlikte yaşadığı 8 aylık hamile kadını darbederek karnındaki bebeğinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde H.A'nın (20) karnındaki 8 aylık bebeğinin yaşamını yitirmesiyle ilgili dün gözaltına alınan A.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Tedavisi süren H.A'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

A.Ç, birlikte yaşadığı H.A'yı (20) Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirmiş, 8 aylık hamile olduğu belirlenen kadının bebeği doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı. Kadının baş kısmındaki darp izleri nedeniyle doktorların durumu polise bildirmesiyle A.Ç. gözaltına alınmıştı.

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