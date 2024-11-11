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Hamile kalınca setlere ara vermişti! Ezgi Mola o diziyle ekranlara geri dönüyor!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
11.11.2024 11:03
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Masumlar Apartmanı'ndaki Safiye rolüyle çok sevilen ve final yapmasının ardından hamileliği nedeniyle setlere ara veren ünlü oyuncu Ezgi Mola, yeni diziyle ekranlara dönüyor.

Hamile kalınca setlere ara vermişti! Ezgi Mola o diziyle ekranlara geri dönüyor!

Sevilen ve başarılı oyuncu Ezgi Mola, film projelerinde karşımıza çıksa da geçtiğimiz senelerde Masumlar Apartmanı'ndaki Safiye rolüyle fırtınalar estirmişti. Dizinin final yapmasının ardından ekranlara hamileliği nedeniyle ara veren ünlü oyuncu yeni diziyle ekranlara dönüyor.

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ÜÇ ÇOCUK ANNESİ AVUKAT BİR ANNEYİ CANLANDIRACAK!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ay Yapım'ın hazırlıklarına başladığı "Yeni Bir Gün" adı verilen dizide yer alacak. Senaristler Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak oturacağı dizide Ezgi Mola'nın canlandıracağı Nehir karakteri, biri bebek olan üç çocuk annesi bir avukat olarak karşımıza çıkacak. Doğum nedeniyle işine ara veren Nehir, eşi Serdar ile yaşadığı beklenmedik bir olay sonucunda hayatının alt üst olmasıyla mücadele edecek.

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Geçtiğimiz dönemde Disney Plus için Giray Altınok ile bir film çeken ve kısa süre önce oğlu Can’ı dünyaya getiren Mola, projeyi beğendiği ve imza aşamasında olduğu öğrenildi.

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Ezgi Mola
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