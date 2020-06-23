En Detaylı Hamile Kalma Yolları Rehberi

Çiftler yaşadıkları mutlu evliliklerini, bir de bebek sahibi olarak taçlandırmak isterler. Aileye minik bir bireyin katılması fikri çiftleri oldukça heyecanlandırır. Bu konuda oldukça sabırsız olan anne adayları ilişkiye girdikten sonraki ilk hafta, hemen kan ve gebelik testleri yapmaya başlarlar. Haliyle sonuç pozitif çıkmadığında da hayal kırıklığına uğrarlar ve acaba bir sorun mu var? Hamile kalmak istiyorum ama neden bebek sahibi olamıyoruz? gibi sorularla gereksiz yere kendilerini psikolojik olarak yıpratırlar. Bu tarz sıkıntılar yaşamamak için öncelikle sabırlı olmanız gerektiğini unutmayın. Korunmasız yaşanan ilk cinsel ilişkide hamile kalınacak diye bir kaide yoktur, hatta bu oran oldukça düşüktür. Ayrıca hamile kalmanın yollarını aramaya başlamadan önce, yeterince sağlıklı olup olmadığınızdan da emin olmalısınız. Gebe kalma fikrini düşünmeye başladığınız andan itibaren sağlıklı yaşamaya ve gerekli olan vitaminleri ve besinleri almaya başlamalısınız. Düzenli şekilde adet gören kadınların gebe kalma şansını etkileyen faktörler; yaş ve kaç aydır gebe kalmaya çalıştığıdır, çünkü genellikle ilk 3 ayda bu şans daha yüksektir. Genç ve doğurgan çiftlerin ilk 3 ayda bebek sahibi olma şansları %20’den %37’ye kadar çıkar. Başarı şansı ise ilk bir yılda %80, ikinci yılda ise bu oran %90’dır.

Gebe Kalmayı Zorlaştıran Faktörler Kadının 35 yaşını geçmiş olması

Endometriozis hastalığı

Düzensiz adetler

Daha önceden cinsel yolla bulaşan bir hastalığa yakalanmış olmak

Aşırı kilolu olmak ya da aşırı zayıflık

Epilepsi ve psikolojik rahatsızlıklar

ve psikolojik rahatsızlıklar Kronik hastalıklar

Devamlı olarak değişik tarzda ilaç kullanılmış olması, sigara ve diğer bağımlılıklar Hamile Kalma Yolları Nelerdir? 1. Düzenli olarak sevişin Hamile kalma şansınızı artırmak istiyorsanız düzenli olarak şevişmeniz gerekiyor. Normal koşullarda sperm vücudunuzda 5 gün canlı olarak yaşayabiliyor. Düzenli bir seks hayatıyla, tam yumurtlama döneminize denk gelecek bir birleşme yaşayacak ve spermle yumurtanızı biraraya getirme fırsatı bulmuş olacaksınız. Ayrıca hamile kalmak isteyen kadınların ovulasyon dönemlerini daha rahat tespit edebilmeleri için bazı yöntemler de mevcut. Hamilelik şansınızı artıran yumurtlama dönemlerinin tespitinde, tükürükten ovulasyon testini uygulayabilirsiniz. Hamile kalma günleri belirlendiğinde hamile kalmak daha kolay olacaktır. 2. Diyet yapmayın Kadınlar kilo almanın önüne geçmek için diyet yaparlar, ancak bu bebek sahibi olmayı zorlaştırıcı bir durumdur. Diyet yapmak kalori alımını düşürdüğü için, üreme fonksiyonlarının seviyesini de düşürür. Bu yüzden hamile kalmak oldukça zorlaşır. 3. İçki, sigara ve kafein kullanımına son verin İçki, sigara ve kafein kullanımı doğurganlığı olumsuz yönde etkileyen en ünemli faktörlerdendir. Bebek sahibi olmak istiyorsanız, hem kendiniz hem de eşiniz içki, sigara ve kafein kullanımına son vermelisiniz çünkü, sperm miktarını ve kalitesini de olumsuz yönde etkiler.

4. Düzenli beslenme şart Diyet yapıyorsanız bırakın ve zengin besin değerlerine sahip sağlıklı bir beslenme alışkanlığı edinin. Gereken vitamin ve mineral desteğini dışardan takviye olarak da alabilirsiniz. Yeterli, düzenli ve sağlıklı beslenme bu dönemde çok önemlidir. Sizinle birlikte eşinizin de vitamin ve mineral desteği alması daha etkili olacaktır. 5. Uzanın Seks yaptıktan sonra hemen kalkmak yerine 5 dakika kadar uzanın. Bu yöntem basit ve önemsiz gibi görünse de aslında oldukça etkilidir. Bu sayede spermlerin rahim içinde kalarak, yumurtanızla buluşma ihtimali artacaktır. Bunu her seksten sonra mutlaka deneyin. 6. Yumurtlama dönemini doğru hesaplayın Kadınların yumurtlamalarından önceki 5 gün, hamile kalma dönemleri açısından en uygun günlerdir. Bu günler en doğurgan olduğunuz günler olduğu için yapabildiğiniz kadar seks yapın. Ancak partnerinizin sperm sayısı düşükse, seks yapacağınız zamanları iyi planlamalısınız. Çok kısa aralıklarla seks yapmak önerilmez, sevişmenin ardından 48 saat geçmesi gerekir. Daha sık birlikte olunduğunda, hatta hamile kalmaya yardımcı olacağını düşünerek gün içinde 2-3 kez seks yapılması yanlış ve boşuna çabadır. Çünkü her yapılan seksten sonra, sperm miktarı ve kalitesi düşer.

Ne zaman hamile kalınır; bu durumda hamile kalabilmek için bir müddet ilişkiye girmeden beklemek, spermlerin tekrar artmasını sağlayacaktır ve bu sayede gebelik şansı artacaktır. Peki adetten hemen sonra hamile kalınır mı; adet döneminden hemen sonra ilişkide bulunmanın gebeliğe neden olup olmaması yumurta ve sperm hücrelerinin durumuna bağlıdır. Bu nedenle gebelik günlerinin hesaplanarak ilişkiye girilmesi daha uygun olur. 7. İlaç kullanmayın İlaçların normal zamanda bile, eğer ciddi bir rahatsızlığınız yoksa kullanılmaması tavsiye edilir. Özellikle bu hassas dönemde, zorunda değilseniz ve ciddi bir rahatsızlığınız yoksa ilaç kullanmanız önerilmez. Ağrı kesicilerin kullanımı dahi oldukça zararlıdır. Hem sizin hem de eşinizin bu konuda daha hassas ve dikkatli olması önemlidir. 8. Folik asit kullanın Bazı kadınların hamile kalamamalarının sebebi, sinir yollarındaki rahatsızlıklardır. Nasıl hamile kalınır diye düşünürler, ancak bu durumda çözüm folik asittir. Günde 5 mg kadar folik asit alınması ile, %80 civarında bu sorunun önüne geçilmiş olunur. Folik asit, hamile kalma çalışmalarına başlamadan 3-4 ay önce alınırsa fayda sağlar. Her gün düzenli kullanılması son derece önemlidir. Ancak kullanmaya başlamadan önce mutlaka hekiminize danışın. Hamile kalmak sabır isteyen bir süreçtir, ancak bu yöntemler düzenli şekilde uygulanırsa, hamile kalmayı daha kolay hale getirir.

Hamile Kalmayı Kolaylaştıran Pozisyonlar Kadınların gebe kalma şanslarını artıran en büyük faktörlerden biri yaştır. Kadınlar 20-30 yaş arasında en doğurgan zamanlarını yaşarlar. Hamile kalmak için bazı pozisyonların da etkili olduğu söylenir. Diğer yöntemler gibi bu pozisyonlar da uygulanırsa, hamile kalma şansınız bir kat daha artar. Resimli hamile kalma pozisyonlarına bakacak olursak; En sık kullanılan gebe kalma pozisyonlarından biridir. Bu pozisyonda kadın dizleri ile erkeğin omuzlarına dayanır. Kilolu olan bayanların kullanması için uygun olan bir yöntemdir. Bu yöntem sayesinde erkeğin spermlerinin, kadının rahim ağzında birikmesi sağlanır ve gebe kalma şansını artırır. Bu pozisyonda kadın ve erkek ayakta cinsel birliktelik yaşarlar. İki taraf için de oldukça doyurucu olan bu seks pozisyonuyla tam birleşme sağlanabildiği için, sperm rahatlıkla rahim yoluna ulaşır. Misyoner pozisyon olarak da bilinen, en alışılmış ve sık kullanılan pozisyondur. Erkek üsttedir ve kadınla yüz yüzedir. Kadınların sevdiği bir pozisyondur. Çiftler genelde ilişkiye bu pozisyonla başlamaktan ve bu pozisyonda bitirmekten mutlu olurlar. Çocuk yapmak için en uygun pozisyonlar arasındadır.