Hamile kalmak için en iyi pozisyon hangisi?

Jinekolog Dr. Anand Patel, ''bebek sahibi olmak istiyorsanız, misyoner pozisyonunun en iyi olduğu iddialarını unutun. Çünkü bunun için gerçek bir pozisyon yok'' diyor. Ve ekliyor: ''Spermin vajinaya doğru bir şekilde boşatılmasından emin olmak daha önemli.''

Uyarılmamış bir vajinanın ortalama derinliği 7.5 ‐ 10 cm kadardır. Cinsel ilişki sırasında uyarılan vajina bu derinliği 2 katına kadar çıkarabilir. Hamile kalma şansınızı artırmak için yumurtlama gününe göre ilişkiye girmek çok önemlidir. Yumurtlama (Ovulasyon) döneminde yumurta hücresi ile sperm hücresinin karşılaşma olasılığının en yüksek olduğu günlerdir.

Çiftlerin yaklaşık yüzde 90'ı iki yıl içinde düzenli korunmasız cinsel ilişkiye girer, ancak bu sayı 30'larınızın sonuna doğru önemli ölçüde düşer. Yeterli düzeyde folik asit ve D vitamini fetal gelişim için faydalıdır. Sigara ve alkol tüketimi sperm kalitesini kötüleştirebilir. Bebek sahibi olmadan önce doktora görünmenizde fayda var.

Gebe kalmak için daha iyi olan tek bir seks pozisyonu yok ancak, seks ve ilişki terapisti Lianne Young, dört seks pozisyonu öneriyor. 'En azından deneyin' diye de ekliyor.