KADIN

Hamile kalmak için en iyi pozisyon hangisi?

Arya Demir Arya Demir
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | 20.03.2018 11:47 | Son Güncelleme

Bir bebek dünyaya getirmek istiyorsanız kafanızda birçok soru olabilir. Bu soruların en başında da gebe kalmaya yardımcı olabilecek en iyi seks pozisyonunun olup olmadığı olabilir. Yaygın olan inanışa göre misyoner pozisyonunun gebelik için en doğru pozisyon olduğu söylenir. Ancak bu iddiaları unutun! Cevap oldukça şaşırtıcı...

Hamile kalmak için en iyi pozisyon hangisi?

Jinekolog Dr. Anand Patel, ''bebek sahibi olmak istiyorsanız, misyoner pozisyonunun en iyi olduğu iddialarını unutun. Çünkü bunun için gerçek bir pozisyon yok'' diyor. Ve ekliyor: ''Spermin vajinaya doğru bir şekilde boşatılmasından emin olmak daha önemli.''

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Uyarılmamış bir vajinanın ortalama derinliği 7.5 ‐ 10 cm kadardır. Cinsel ilişki sırasında uyarılan vajina bu derinliği 2 katına kadar çıkarabilir. Hamile kalma şansınızı artırmak için yumurtlama gününe göre ilişkiye girmek çok önemlidir. Yumurtlama (Ovulasyon) döneminde yumurta hücresi ile sperm hücresinin karşılaşma olasılığının en yüksek olduğu günlerdir.

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Çiftlerin yaklaşık yüzde 90'ı iki yıl içinde düzenli korunmasız cinsel ilişkiye girer, ancak bu sayı 30'larınızın sonuna doğru önemli ölçüde düşer. Yeterli düzeyde folik asit ve D vitamini fetal gelişim için faydalıdır. Sigara ve alkol tüketimi sperm kalitesini kötüleştirebilir. Bebek sahibi olmadan önce doktora görünmenizde fayda var.

Gebe kalmak için daha iyi olan tek bir seks pozisyonu yok ancak, seks ve ilişki terapisti Lianne Young, dört seks pozisyonu öneriyor. 'En azından deneyin' diye de ekliyor.

Pek çok insan cinsellik ve orgazm olunca her şeyin tamam olduğunu düşünür. Ve gebeliğin başlayacağına inanır. Ancak birçok insan gebe kalmaya çalışırken problemlerle karşılaşır.

Spermin vajina içinde uzun süre tutulmasına yardımcı olabilecek pozisyonlar, hamilelik için bir şans olabilir. İşte Lianne Young'ın önerdiği pozisyonlar...

Ters kovboy

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Bu pozisyon bilinen en iyi cinsel pozisyondur. Bu pozisyonda erkek sırtüstü yatar ve kadın ters bir şekilde erkeğin üzerine oturur. Ellerini destek almak için erkeğin bacaklarına koyar ve aldığı destekler yukarı aşağı hareket eder. Kontrolün tamamen kadında olduğu bu pozisyonu özellikle erkekler tercih ediyor. Bu pozisyon aynı zamanda tersine de yapılabilir, siz onunla yüzleşir ve aynı hareketi gerçekleştirirsiniz -

Tornavida

tornavisa

Bu mümkün olduğunca daha derine inmek için harika bir pozisyon. Üstte iken tornavida gibi kalçalarınızı döndürün.

Misyoner

misyoner

En çok kullanılan pozisyondur. Misyoner pozisyonu ya da erkek üstte pozisyonu, genellikle bir erkeğin üstte ve yüzü kadına dönük olarak, kadının ise sırtüstü uzanmış şekilde bir cinsel ilişkiyi ifade eden seks pozisyonlarından birisidir. Yakınlık ve temasın zirede olduğu bir pozisyon.

Butter Churner

sex-position-butter-churner

Bu pozisyon, göründüğünden çok daha tutkulu. Bu gelişmiş bir seks pozisyonudur ve biraz esnekliğe ihtiyaç duyar .Partnerinin penisi daha önce hiç tecrübe etmediğin kadar derinlere ulaşabilir ve alacağın zevk katlanabilir.

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