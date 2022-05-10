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Hamile kalmayı kolaylaştıracak cinsel ilişki pozisyonu var mı?

10.05.2022 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamile kalmaya çalışırken birçok farklı unsuru doğru şekilde bir araya getirmek çok önemlidir. Doğurganlık çok önemli olmakla birlikte sağlığınıza da dikkat etmeniz gerekmektedir. Eşinizle birlikte aile kurmaya hazırsanız hamile kalma şansınızı artırmak için neler yapabileceğinizi merak ediyor olabilirsiniz. Kendi sağlığınıza özen göstermekten seksin zamanlamasına (ve konumuna) kadar, hamile kalmaya çalışırken bilmeniz gerekenler burada.

Hamile kalmayı kolaylaştıracak cinsel ilişki pozisyonu var mı?

Hamile kalmak için en çok merak edilen konuların başında “seks pozisyonları arasında hamile kalmayı kolaylaştıracak pozisyon var mı?” En net cevap: Hayır!

Dr. Jill McDevitt, "Bir cinsiyet konumunun diğerine göre gebe kalma şansını artırdığı fikrini destekleyecek hiçbir bilimsel kanıt yok. Herhangi bir cinsiyet pozisyonunda hamilelik mümkündür ve pozisyonun olasılığı şu veya bu şekilde değiştirdiğine dair ampirik bir kanıt yok." diyor.

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Konuyla ilgili görüşüne başvurulan birçok doktor ve uzman; hamilelik olasılığını artırdığı kanıtlanmış hiçbir cinsel pozisyon yok diyor.

HAMİLE KALMAK İÇİN EN DOĞRUSU SAĞLIKLI YAŞAM

Hamile kalmak için ilk adım hem sizin hem de eşinizin sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemeniz olmalı. Uzmanlar, "İlk odak kendinize iyi bakmak olmalıdır" diyor.

  • Sağlıklı beslenin.
  • Düzenli egzersiz yapın.
  • Doktor kontrolüne gidin.
  • Ayrıca, bu sürecin beklediğinizden daha uzun sürebileceğini anlayın.

Altı aydan uzun süredir hamile kalmaya çalışıyorsanız ve henüz hamile kalmadıysanız, en kısa zamanda bir doktora görünmelisiniz.


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