HABER

Hamile karısına kurşun yağdıran şahıs adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2019 15:53 | Son Güncelleme

Kayseri’de aylardır haber alamadığı hamile eşini başka bir erkekle görünce kurşun yağdıran şahıs, adliyeye sevk edildi.

Hamile karısına kurşun yağdıran şahıs adliyeye sevk edildi

Kayseri’de aylardır haber alamadığı hamile eşini başka bir erkekle görünce kurşun yağdıran şahıs, adliyeye sevk edildi. Eşinin yanındaki kişiyi öldüren, eşini de ağır yaralayan şahıs, "Pişmanım" dedi.
Edinilen bilgiye göre olay, dün Osman Kavuncu Mahallesi Ersu Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Bursa’da yaşayan B.D. (39), aylardır haber alamadığı hamile eşi G.D.’nin (29) Kayseri’de olduğunu öğrendi. G.D.’yi takip eden B.D., eşini Afgan uyruklu Mohammet Fakiri’yi (25) yol üzerinde beraber yürürken gördü. B.D. üzerinde taşıdığı tabanca ile G.D. ve Muhammed Fakiri’ye kurşun yağdırdı. Olayın ardından çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine çok sayıda 112 ve polis ekibi sevk edildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralıları ambulansla Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralılardan Muhammet Fakiri, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, vücuduna 6 kurşun isabet ettiği öğrenilen G.D.’nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, otomobil ile olay yerinden kaçan B.D.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

"Pişmanım"
B.D.; emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Burada; kendisini takip eden basın mensuplarına "pişmanım" dedi.

Hamile karısına kurşun yağdıran şahıs adliyeye sevk edildi

PARTNERÜnlü çiftin Bodrum tatili tam gaz devam ediyorÜnlü çiftin Bodrum tatili tam gaz devam ediyor
Kocasının öldürdüğü kadının organları 5 kişiye umut olduKocasının öldürdüğü kadının organları 5 kişiye umut oldu
Denizli’de lüks araç ortalığı birbirine kattıDenizli’de lüks araç ortalığı birbirine kattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çavuşoğlu resti çekti: Bir gemi daha göndereceğiz

Çavuşoğlu resti çekti: Bir gemi daha göndereceğiz

Ankara'da operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı...

Ankara'da operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı...

'7 buçuk saat karakol ve savcılık ifadesinin nedeni...'

'7 buçuk saat karakol ve savcılık ifadesinin nedeni...'

Küçük Toprak kocaman oldu! Son hali olay

Küçük Toprak kocaman oldu! Son hali olay

Yeni başbakandan Türkiye kararı!

Yeni başbakandan Türkiye kararı!

Mersin ve Adana'da metil alkolden üç ölüm haberi daha geldi

Mersin ve Adana'da metil alkolden üç ölüm haberi daha geldi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şule Çet'in ölümüyle ilgili davada önemli gelişme

Türkiye'nin konuştuğu olayda flaş gelişme!

Fırtına uçurdu, Kumluca'daki restorasyon skandalı ortaya çıktı!

Fırtına uçurdu, Kumluca'daki restorasyon skandalı ortaya çıktı!

Öğretmen baba, kızını vahşice öldürdü

Öğretmen baba, kızını vahşice öldürdü

Tacizle suçladığı amcasını öldüren Fadimana, o anları anlattı

Tacizle suçladığı amcasını öldüren Fadimana, o anları anlattı

Kars’ta intihar etmek isteyen kız çocuğunu itfaiye eri kurtardı

Kars’ta intihar etmek isteyen kız çocuğunu itfaiye eri kurtardı

Sancaktepe'de minibüse çarpan halk otobüsü dükkana girdi! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da halk otobüsü dükkana girdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.