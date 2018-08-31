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Hamile kazazedenin taburcu edildiği gün yaşamını yitirmesi

SAĞLIK HABERLERİ  | 31.08.2018 16:09 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı: - "Herhangi bir ihmalin olup olmadığının belirlenmesi amacıyla hastane yönetimi tarafından idari inceleme başlatılmış olup, cumhuriyet savcılığınca da adli soruşturma devam etmektedir"

Sağlık Bakanlığınca, "Trafik kazası geçiren hamile hastanın taburcu edildiği günün akşamı yaşamını yitirdiği" haberleri üzerine Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimince idari inceleme başlatıldığı, cumhuriyet savcılığınca da adli soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

Bakanlıktan, "Anne ve karnındaki bebeği taburcu oldukları gün öldü" başlıklı haberlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Söz konusu hastanın, 22 Ağustos'ta geçirdiği trafik kazası üzerine Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildiği, acil serviste yapılan değerlendirmelerin ardından, pnömotoraks (akciğerde hava kaçağı) ve kaburga kırığı teşhisiyle göğüs cerrahisi servisine yatırılarak tedavi altına alındığı belirtildi.

Aynı zamanda 35 haftalık gebe olan hastanın yatış süresince her gün kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarınca muayene edildiği, gebelik yönünden hiçbir sorunun saptanmadığı bildirilen açıklamada, 28 Ağustos sabah saatlerinde şifayla taburcu edilen kadının aynı gün akşam saatlerinde tekrar rahatsızlanarak 112 ambulansı ile Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildiği kaydedildi.

İlk müdahalede hasta ve bebeğinin hayatını kaybettiğinin belirlendiği ifade edilen açıklamada, yeniden canlandırma işlemine cevap verebilme ihtimali göz önünde bulundurularak bebeğin sezaryenle alındığı ancak tüm müdahalelere rağmen kaybedildiği anlatıldı.

Açıklamada, "Olayla ilgili herhangi bir ihmalin olup olmadığının belirlenmesi amacıyla hastane yönetimi tarafından idari inceleme başlatılmış olup, cumhuriyet savcılığınca da adli soruşturma devam etmektedir." bilgisine yer verildi.

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