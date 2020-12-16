Hamile kız arkadaşını ölüme terk eden YouTuber'la ilgili yeni gelişme!

Kız arkadaşını öldüren YouTuber Stas Reeflay, geçtiğimiz günlerde yakalanmıştı. Olayı bilmeyenler için yeniden hatırlatalım. Bir YouTuber kendisini izleyen kişilerden alacağı bağış karşılığında bazı aktiviteler yapıyordu. Geçtiğimiz günlerde seyircilerden birisi kız arkadaşını balkona kilitlemesini söylemişti.
Bu ünlü YouTuber seyircisinden bağış aldıktan sonra Moskova soğuğunda kız arkadaşını balkona kilitledi. Kadının hamile olduğu detayı, herkesi şoke eden ilk ayrıntı oldu. Adam kadını balkona kilitledikten birkaç saat sonra onu tekrar içeri aldı. Ancak kadının hareket etmediğini fark etti.
YouTuber sağlık ekiplerini çağırdıktan sonra bile canlı yayını kapatmadı. Adamın hamile kız arkadaşı Valentina Grigoryeva’nın ilk başlarda hipotermi nedeniyle öldüğü düşünüldü. Ancak korkunç bir detay ortaya çıktı.
Rus yetkililer tarafından yapılan ayrıntılı çalışmalar sonucunda, aslında kadının hipotermi nedeniyle ölmediği ortaya çıktı. Rusya soruşturma komitesi, yaptığı kapsamlı araştırmalar sonucunda kadının çoklu kafa travmalarına sahip olduğunu gördü.
Tüm bunlara ek olarak kadının yüzünde morluk tespit edildi. Kafada ve yüzde ortaya çıkan morluklar olayın son derece korkunç bir boyutunun olduğunu gösteriyor. YouTuber ise kendisinin tamamen suçsuz olduğunu ve onu darp etmediğini iddia ediyor.
Tüm dünyada büyük bir etkiye neden olan bu olay, muhtemelen uzun bir süre daha tartışılacak. Her araştırmada yeni bazı detaylar ortaya çıkıyor. Bu YouTuber için 15 yıl hapis cezası alacağı tahminleri yapılıyor. Sizce bu tür videoları engellemek için neler yapılabilir?