Hamile kız arkadaşını ölüme terk eden YouTuber'la ilgili yeni gelişme!

Kız arkadaşını öldüren YouTuber Stas Reeflay, geçtiğimiz günlerde yakalanmıştı. Olayı bilmeyenler için yeniden hatırlatalım. Bir YouTuber kendisini izleyen kişilerden alacağı bağış karşılığında bazı aktiviteler yapıyordu. Geçtiğimiz günlerde seyircilerden birisi kız arkadaşını balkona kilitlemesini söylemişti.

Bu ünlü YouTuber seyircisinden bağış aldıktan sonra Moskova soğuğunda kız arkadaşını balkona kilitledi. Kadının hamile olduğu detayı, herkesi şoke eden ilk ayrıntı oldu. Adam kadını balkona kilitledikten birkaç saat sonra onu tekrar içeri aldı. Ancak kadının hareket etmediğini fark etti.

YouTuber sağlık ekiplerini çağırdıktan sonra bile canlı yayını kapatmadı. Adamın hamile kız arkadaşı Valentina Grigoryeva’nın ilk başlarda hipotermi nedeniyle öldüğü düşünüldü. Ancak korkunç bir detay ortaya çıktı.

ÖLÜM NEDENİ HİPOTERMİ DEĞİL

Rus yetkililer tarafından yapılan ayrıntılı çalışmalar sonucunda, aslında kadının hipotermi nedeniyle ölmediği ortaya çıktı. Rusya soruşturma komitesi, yaptığı kapsamlı araştırmalar sonucunda kadının çoklu kafa travmalarına sahip olduğunu gördü.