HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Hamile kız arkadaşını ölüme terk eden YouTuber'la ilgili yeni gelişme!

Hamile kız arkadaşını ölüme terk eden YouTuber'la ilgili yeni gelişme!

16.12.2020 09:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Hamile kız arkadaşını ölüme terk eden YouTuber'la ilgili yeni gelişme!

Geçtiğimiz günlerde kız arkadaşını öldüren YouTuber haberleri büyük olay yaratmıştı. Rus polisleri tarafından yapılan bazı araştırmalar sonucunda olaya dair ilginç detaylar ortaya çıktı.

Kız arkadaşını öldüren YouTuber Stas Reeflay, geçtiğimiz günlerde yakalanmıştı. Olayı bilmeyenler için yeniden hatırlatalım. Bir YouTuber kendisini izleyen kişilerden alacağı bağış karşılığında bazı aktiviteler yapıyordu. Geçtiğimiz günlerde seyircilerden birisi kız arkadaşını balkona kilitlemesini söylemişti.

Bu ünlü YouTuber seyircisinden bağış aldıktan sonra Moskova soğuğunda kız arkadaşını balkona kilitledi. Kadının hamile olduğu detayı, herkesi şoke eden ilk ayrıntı oldu. Adam kadını balkona kilitledikten birkaç saat sonra onu tekrar içeri aldı. Ancak kadının hareket etmediğini fark etti.

Rus YouTuber canlı yayında hamile kız arkadaşını öldürdüRus YouTuber canlı yayında hamile kız arkadaşını öldürdü

YouTuber sağlık ekiplerini çağırdıktan sonra bile canlı yayını kapatmadı. Adamın hamile kız arkadaşı Valentina Grigoryeva’nın ilk başlarda hipotermi nedeniyle öldüğü düşünüldü. Ancak korkunç bir detay ortaya çıktı.

ÖLÜM NEDENİ HİPOTERMİ DEĞİL

Rus yetkililer tarafından yapılan ayrıntılı çalışmalar sonucunda, aslında kadının hipotermi nedeniyle ölmediği ortaya çıktı. Rusya soruşturma komitesi, yaptığı kapsamlı araştırmalar sonucunda kadının çoklu kafa travmalarına sahip olduğunu gördü.

kiz-arkadasini-olduren-YouTuber

Tüm bunlara ek olarak kadının yüzünde morluk tespit edildi. Kafada ve yüzde ortaya çıkan morluklar olayın son derece korkunç bir boyutunun olduğunu gösteriyor. YouTuber ise kendisinin tamamen suçsuz olduğunu ve onu darp etmediğini iddia ediyor.

Tüm dünyada büyük bir etkiye neden olan bu olay, muhtemelen uzun bir süre daha tartışılacak. Her araştırmada yeni bazı detaylar ortaya çıkıyor. Bu YouTuber için 15 yıl hapis cezası alacağı tahminleri yapılıyor. Sizce bu tür videoları engellemek için neler yapılabilir?

AMD işlemcide Cyberpunk 2077 hızlandırma yöntemi!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Burası Antalya! Yarı çıplak soyunup ortalığı birbirine kattı Burası Antalya! Yarı çıplak soyunup ortalığı birbirine kattı
‘Stajyer sihirbazlar’ aranıyor‘Stajyer sihirbazlar’ aranıyor
Ortaöğretim sonuçları erken mi açıklanacak?Ortaöğretim sonuçları erken mi açıklanacak?

En Çok Okunan Haberler

5.000 ve 10.000 TL ödünç para yardımı!

5.000 ve 10.000 TL ödünç para yardımı!

Kritik toplantı sona erdi! TİSK'ten asgari ücret açıklaması

Kritik toplantı sona erdi! TİSK'ten asgari ücret açıklaması

Çok çarpıcı araştırma! Koronavirüsü öldürdüğü ortaya çıktı

Çok çarpıcı araştırma! Koronavirüsü öldürdüğü ortaya çıktı

Korkunç olay! Annesi acı haberi alınca sinir krizi geçirdi

Korkunç olay! Annesi acı haberi alınca sinir krizi geçirdi

ABD'nin yaptırım kararı sonrası NATO'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

ABD'nin yaptırım kararı sonrası NATO'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

Bakan Koca paylaştı! İşte 15 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı! İşte 15 Aralık koronavirüs tablosu

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

ABD'de ilk Kovid-19 aşısı New York'ta bir hemşireye yapıldı

ABD'de ilk Kovid-19 aşısı New York'ta bir hemşireye yapıldı

İran'dan çok önemli Erdoğan açıklaması

İran'dan çok önemli Erdoğan açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamalarla ilgili yeni genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamalarla ilgili yeni genelge

Diğer Haberler

Tavuk boyutunda yeni bir dinozor türü keşfedildi

Tavuk boyutunda ama dinozor!

iPad'ini çocuğuna verdi, 125 bin lira tutarında borç çıktı

iPad'ini çocuğuna verdi, 125 bin lira tutarında borç çıktı

Harry Potter kalesine ‘stajyer sihirbazlar’ aranıyor

‘Stajyer sihirbazlar’ aranıyor

Koronavirüse dair yalanlanmış 10 iddia

Koronavirüse dair yalanlanmış 10 iddia

Banksy’nin son eserini duvarına yaptığı evin fiyatı 17 kat arttı

Evin fiyatı bir gecede 17 kat arttı!

Örümcekler uzayda: Yerçekimsiz ortamda ağ örülebilir mi?

Örümcekler yerçekimsiz ortamda ağ örebilir mi?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.