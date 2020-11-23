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Hamile köpek bakımevindeki dört hastayı kurtardı

23.11.2020 13:03 | Son Güncelleme:
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Hamile köpek bakımevindeki dört hastayı kurtardı

Kahraman köpek, bakımevindeki dört kişinin hayatını kurtardığı yangında çok sayıda yara aldı.

Matilda adlı cesur köpek, Rusya’daki Lenningrad bölgesindeki bir binada çıkan yardıma koşmadan önce sahibine havlayarak alevleri haber verdi.

Alarmların yükselmesinin ardından, karbonmonoksitten kaçan köpek, korkunç yangında yaralandı.

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Özel bir bakımevindeki dört kişi güvenli bir alana alındıktan sonra Matilda da kurtarıldı. Gönüllülük yapan Elena Kalinina ve Alexander Tsinkevic, Matilda’yı kurtardı. Yangınla ilgili bir raporda Matilda’nın acıdan ağladığı ve inlediği, ancak hepsine dayandığı bilgisi yer aldı.

St. Petersburg’daki Vasilek adlı hayvan barınağındaki hayvan severler, vücudunun tümü yanıklarla kaplı olan köpeğin kurtulmasını umut ediyor.

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Barınaktan yapılan açıklamada “Matilda’nın yüzü, boynu ve karın bölgesinde çok sayıda yanık var. Hamile olan Matilda bir doğurganlık uzmanı tarafından kontrol edildi. Hepsi yaşıyor ve gelişimleri iyi durumda” dendi.

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Büyük bir köpek olduğu için kaç bebek taşıdığı tam olarak bilinmeyen Matilda, doğum yaptığında yanıkları nedeniyle yavrularını emziremeyecek.

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Bakımevinin sahibi ise sahip olduğu yaralar nedeniyle artık Matilda’ya bakamayacaklarını söyledi.


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