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  4. Hamile numarası yapıp en yakın arkadaşını...

Hamile numarası yapıp en yakın arkadaşını...

DÜNYA HABERLERİ  | 08.01.2020 09:55 | Son Güncelleme

Korkunç olay, ABD'nin Teksas eyaletindeki Houston kentinde meydana geldi. Bir kadın en yakın arkadaşını öldürürerek yeni doğmuş bebeğini kaçırdı.

Hamile numarası yapıp en yakın arkadaşını...

Heidi Broussard adlı genç kadın, yakın arkadaşı Magen Fieramusca'ya ait otomobilde, boğulmuş bir şekilde bagajda bulundu.

Heidi, yeni doğmuş bebeği Margot ile bir süredir kayıptı.

Dini bir grup toplantısında 10 yıl önce tanışan ve çok yakın arkadaş olan Heidi ile Megan, aynı zamanlarda
hamile kalmış ve yakın dönemde doğum yapacaklardı.

Ancak 33 yaşındaki Fieramusca'nın aslında hiç hamile kalmadığı, onun yerine hamile numarası yaptığı ortaya çıktı.

Magen'ın, yakın arkadaşı Heidi'nin bebeğini çalarak, bebeğinin babası olduğunu iddia ettiği eski sevgilisi Christopher Green'e götürmeyi planladığı ortaya çıktı.

Christopher Green'e polis tarafından iki çocuk annesi Heidi Broussard'ın yeni doğmuş bebeği Megan'ın fotoğrafı gösterildi.

Green ise bu bebeğin babasının kendisi olduğunu, en azından eski sevgilisi Magen Fieramusca tarafından kendisine bu yönde bilgi verildiğini söyledi.

Korkunç gerçek ise Magen Fieramusca'nın Nissan Versa marka otomobilinden dayanılmaz kokular gelmesiyle ortaya çıktı.

ABC News'un aktardığına göre Magen Fieramusca, arkadaşını kaçırmak, öldürmek ve bebeğini çalmak suçlarının yanı sıra delil karartmak suçundan da yargılanıyor.

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