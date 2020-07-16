Hamile olan Gigi Hadid ilk kez karnını gösterdi

Sadece işiyle değil özel hayatıyla da sürekli olarak gündemde olan Gigi Hadid anne olmak için gün sayıyor. Hadid son olarak sosyal medya hesabından bir canlı yayın gerçekleştirdi.

Şimdilerde 7.5 aylık hamile olan Gigi Hadid’in yaşadığı süreç milyonlarca takipçisi tarafından merak ediliyor ve hakkında çıkan haberler de yakından takip ediliyor. Bunun farkında olan Gigi de takipçilerini bilgilendirmek adına zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kendisi hakkında merak edilenlere açıklık getiriyor.

Bir kız bebek annesi olmaya hazırlanan Gigi son olarak Instagram hesabından bir canlı yayın gerçekleştirdi ve takipçileriyle sohbet ederek göbeğini gösterdi.

Hadid, bugüne kadar ne hamile olarak görüntülendi ne de kendisi sosyal medyada bu konuyu öne çıkaran bir paylaşım yaptı. Fakat, V Magazine ile birlikte hazırladığı kitabın tanıtımı için çektiği videoyu Instagram hesabından tanıtırken iyice büyüyen karnını da gözler önüne serdi.

Gigi Hadid, hamileliği sürecinde bir günlük tuttuğunu da açıkladı.



