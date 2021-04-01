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Hamile olduğunu düşündü, karnında 8 kiloluk kitle tespit edildi!

01.04.2021 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta hamile olduğunu düşünerek özel bir hastaneye giden 59 yaşındaki Suriyeli Sena Ammari'ye yumurtalık kanseri tanısı konuldu. Teşhis sonrası kemoterapi almaya başlayan Suriyeli hasta, devlet hastanesi gittiğinde ise karnında kitle tespit edildi.

Hamile olduğunu düşündü, karnında 8 kiloluk kitle tespit edildi!

Karnında kitle tespit edilen Ammari, yapılan tetkiklerin ardından başarılı bir ameliyat ile kitleden kurtuldu. Yaklaşık 8 kilo ağırlığındaki kitle ameliyat ile alınırken, gerekli tetkikler yapılmak üzere patolojiye gönderildi.

TÜMÖRÜN BÜTÜN BATINA YAYILDIĞI TESPİT EDİLDİ

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Jinekolojik Onkoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Güzin, “Hasta merkezimize geldiğinde yaklaşık karnı 6-7 aylık cesametli bir gebelik büyüklüğünde bir batında gergin bir durum vardı. Biz gerekli muayeneler, ultrason, emar değerlendirmelerden sonra bu tümörün gerilemediği, bütün batına yayıldığını gördük. Ve ameliyathanede ileri bir teknikle kitleyi çıkardık. Hastamız şuanda fevkalade iyi rahat durumda” dedi.

TÜRK HALKINA VE DOKTORLARA TEŞEKKÜR

Ücretsiz olarak riskli bir ameliyatla sağlığına kavuşan Suriyeli Ammari, Türk halkına, devletine ve doktorlara teşekkür etti.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
kanser Kahramanmaraş
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