Hamile oyuncu ile annesine darp kamerada

Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, (DHA) MANKEN ve oyuncu Ceren Kaplakarslan (30) ile annesi Nuray Deveci Yeşiltepe'nin iş adamı Temel Kankıran tarafından darp edilmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Ataşehir'de 1 Eylül akşamı iddiaya göre 6 aylık hamile Ceren Kaplakarslan, annesi Nuray Deveci Yeşiltepe ile birlikte bebeğinin kontrolü için özel hastaneye gitti. Bir süre sonra hastaneye gelen Kaplakarslan'ın sevgilisi Temel Kankıran ile tartışmaya başladı. Temel Kankıran, sevgilisi Ceren Kaplakarslan ve annesi Nuray Deveci Yeşiltepe'yi iddiaya göre darp etti.

ANNE VE KIZININ DARP EDİLME ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan olayla ilgili güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, iş insanı Temel Kankıran, Ceren Kaplakarslan ve annesinin bir süre itiş kakış yaşadığı ardından anne ve kızının itilerek yere düştüğü görülüyor. Yerden kalkan Kaplakrarslan ile annesi arbede sırasında tekrar düşüyor. Araya girenlere rağmen Kankıran'ın elindeki cisimle yerde yatanlara vurduğu bu sırada ayağa kalkan Ceren Kaplakarslan'ın uzaklaşması kameraya yansıyor. Kaplakarslan uzaklaşırken Kankıran ile annesi Nuray Deveci Yeşiltepe bir süre daha konuşuyor.

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