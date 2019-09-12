HABER

Hamile oyuncu ile annesine darp kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 16:56 | Son Güncelleme

MANKEN ve oyuncu Ceren Kaplakarslan (30) ile annesi Nuray Deveci Yeşiltepe'nin iş adamı Temel Kankıran tarafından  darp edilmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Hamile oyuncu ile annesine darp kamerada

Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, (DHA) MANKEN ve oyuncu Ceren Kaplakarslan (30) ile annesi Nuray Deveci Yeşiltepe'nin iş adamı Temel Kankıran tarafından darp edilmesi güvenlik kamerasına yansıdı.
Ataşehir'de 1 Eylül akşamı iddiaya göre 6 aylık hamile Ceren Kaplakarslan, annesi Nuray Deveci Yeşiltepe ile birlikte bebeğinin kontrolü için özel hastaneye gitti. Bir süre sonra hastaneye gelen Kaplakarslan'ın sevgilisi Temel Kankıran ile tartışmaya başladı. Temel Kankıran, sevgilisi Ceren Kaplakarslan ve annesi Nuray Deveci Yeşiltepe'yi iddiaya göre darp etti.

ANNE VE KIZININ DARP EDİLME ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Yaşanan olayla ilgili güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, iş insanı Temel Kankıran, Ceren Kaplakarslan ve annesinin bir süre itiş kakış yaşadığı ardından anne ve kızının itilerek yere düştüğü görülüyor. Yerden kalkan Kaplakrarslan ile annesi arbede sırasında tekrar düşüyor. Araya girenlere rağmen Kankıran'ın elindeki cisimle yerde yatanlara vurduğu bu sırada ayağa kalkan Ceren Kaplakarslan'ın uzaklaşması kameraya yansıyor. Kaplakarslan uzaklaşırken Kankıran ile annesi Nuray Deveci Yeşiltepe bir süre daha konuşuyor.

(FOTOĞRAF)

Hamile oyuncu ile annesine darp kamerada

Şezlongta sabahladılar! Turistlere büyük şok Şezlongta sabahladılar! Turistlere büyük şok
Sinop'ta ağlara takılan palamut sevindirdiSinop'ta ağlara takılan palamut sevindirdi
Serviste ölen öğrenci Ayşe Korkut, toprağa verildiServiste ölen öğrenci Ayşe Korkut, toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Tuncay Özkan'dan Nagehan Alçı'nın iddialarına sert yanıt

Tuncay Özkan'dan Nagehan Alçı'nın iddialarına sert yanıt

Teröristin yakalanma anı ortaya çıktı

Teröristin yakalanma anı ortaya çıktı

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Emniyetten İBB haberine yalanlama

Emniyetten İBB haberine yalanlama

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Polisler darp etti' diyerek bu görüntülerle şikayetçi oldu

'Polisler darp etti' diyerek bu görüntülerle şikayetçi oldu

Bakan Çavuşoğlu tek tek arayıp tebliğ etti! Büyükelçi ve temsilci atamaları belli oldu

Büyükelçi ve temsilci atamaları belli oldu!

Son dakika: AKOM'dan İstanbul için önemli uyarı

AKOM'dan İstanbul için önemli uyarı

İBB'de İETT Genel Müdürlüğü’ne Hamdi Alper Kolukısa atandı

İBB'de bir kritik atama daha

Yerel yönetim mevzuatına ilişkin komisyonda Cengiz Ergün de yer alacak! Cengiz Ergün kimdir?

Erdoğan önerdi! Komisyonda o isim de yer alacak

194 ülkede kırmızı bültenle aranan cinsel istismar şüphelisi Fransa'da yakalandı

194 ülkede aranıyordu! Özel kelepçeyle Türkiye'ye getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.