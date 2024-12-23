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Hamile sevgilisini erkekle yakaladı! Fuhuş gerçeğini orada öğrendi: Sicili kabarıkmış, öğrenciler bir de...

23.12.2024 14:55
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Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
23.12.2024 14:55
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Bartın'da kız arkadaşlarının evinde erkek olduğunu öğrenen 2 kişi eve baskına gitti. Biri hamile 3 kız öğrencinin yaşadığı evde 2 erkeğe rastlayan şahıslar yakaladıkları kişiyi darp etti. Hamile sevgilisinin ve diğer kızların daha önce fuhuştan yakalandığını öğrenen genç duyduklarına inanamadı. "Sicillerinin kabarık olduğunu bu akşam öğrendik. Daha önce de fuhuş baskını yemişler" diyen genç ilişkisinin bittiğini açıkladı.

Bartın'da yaşayan E.İ. isimli bir genç, 3 aylık hamile olduğu öğrenilen sevgilisinin kaldığı eve erkek şahısların girdiğini öğrendi. Önce telefonla konuşan genç, bir erkek arkadaşını da yanına alarak eve baskına geldi. Eve giren gençler, evde yakaladığı ve ismi açıklanmayan şahsı darp etti.

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EVDEN 5 KİŞİ ÇIKTI

Yaralanan erkek şahıs hastaneye kaldırılırken, polis evde 3'ü kız, 2'si erkek toplam 5 kişinin bulunduğunu belirledi.

Sevgililerine baskın yapan 2 genç ise kameraya yaşananları anlattı. Gençler ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen sevgililerin de aralarında bulunduğu toplam 6 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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"SİCİLLERİ KABARIKMIŞ"

İfade sonrası açıklama yapan bir genç, "Evde toplam 3 kız 2 erkek var. Kızlardan biri benim sevgilim diğeri arkadaşımın sevgilisi. O zaten hamile. Bunların eve erkek attığını duyduk. Çocuk da bize telefonda küfürler etti. Biz de ofisteydik. Sinirle çıktık buraya koşa koşa geldik. Kapıyı çaldık. Kızlar kendi istekleriyle kapıyı açtı. 2 erkek vardı. Biri kaçtı, diğeri tuvalete saklandı. Kızların 3'ü de Kazakistanlı. Bu kızların zaten daha önceden de sicili kabarık. Öğrenciler bir de. Biz de sicillerinin kabarık olduğunu bu akşam öğrendik.

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"FUHUŞ BASKINI YEMİŞLER"

Daha önceden bin bir türlü pansiyonlarda gezmişler. Fuhuş baskını yemişler. Olayları da bu akşam duyduk. Bu akşama kadar sevgilimdi. Bu akşam her şey ortaya çıktı." dedi.

Diğer kişi ise, "Hamile kız arkadaşımı biriyle yakalandım. Daldım ben de içeri" diyerek yaşananları anlattı. (İHA)

Anahtar Kelimeler:
Bartın fuhuş öğrenci sevgili
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