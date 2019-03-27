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Hamile şüpheli, gözaltına alınırken sancıları başlayınca hastaneye kaldırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2019 17:45 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde evden 100 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları iddia edilen 3'ü kadın 5 kişi, kovalamaca sonucu polis ekipleri tarafından yakalandı.

Hamile şüpheli, gözaltına alınırken sancıları başlayınca hastaneye kaldırıldı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde evden 100 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları iddia edilen 3'ü kadın 5 kişi, kovalamaca sonucu polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 9 aylık hamile olan Songül G. (28), doğum sancılarının başladığını söyleyince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İnegöl'de 20 gün önce evden 100 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındı. Ev sahibinin şikayeti üzerine İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar sürerken, bu akşam saatlerinde ekipler şüphelilerin 37 DL 062 plakalı otomobille hareket halinde olduklarını belirledi. Şüphelilerin aracını takibe alan ekipler 'dur' ihtarında bulundu. Ancak araçtakiler ihtara uymayarak kaçtı. Yaşanan kovalamaca sonucu durdurulan araçtaki Songül G., Handan U. (26), Nehir K. (25), Savaş S. (26) ve Yılmaz G. (30), gözaltına alındı.
HAMİLE ŞÜPHELİ HASTANEYE KALDIRILDI
Şüpheliler polis aracına bindirildikleri sırada, 9 aylık hamile olduğu öğrenilen Songül G., doğum sancılarının başladığını iddia etti. Bunun üzerine polisler, 112 Acil'den yardım istedi. Songül G., olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Songül G.'nin kadın hastalıkları ve doğum kliniğinde gözetim altında tutulduğu öğrenildi.
Diğer 4 şüpheli emniyete götürülürken, şüphelilerden Handan U.'nun da 7 aylık hamile olduğu belirtildi. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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Hamile şüpheli, gözaltına alınırken sancıları başlayınca hastaneye kaldırıldıHamile şüpheli, gözaltına alınırken sancıları başlayınca hastaneye kaldırıldıHamile şüpheli, gözaltına alınırken sancıları başlayınca hastaneye kaldırıldıHamile şüpheli, gözaltına alınırken sancıları başlayınca hastaneye kaldırıldı

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