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Hamile şüpheli, gözaltına alınırken sancıları başlayınca hastaneye kaldırıldı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2019 00:07 | Son Güncelleme

GÖZALTINA ALINMAMAK İÇİN YALAN SÖYLEMİŞ Gözaltına alındığı sırada 9 aylık hamile olduğunu ve doğum sancısı çektiğini belirterek, 112 sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Songül G.'nin, doktorlar tarafından yapılan müdahalesinde 7 aylık hamile olduğu belirlendi.

Hamile şüpheli, gözaltına alınırken sancıları başlayınca hastaneye kaldırıldı (2)

GÖZALTINA ALINMAMAK İÇİN YALAN SÖYLEMİŞ
Gözaltına alındığı sırada 9 aylık hamile olduğunu ve doğum sancısı çektiğini belirterek, 112 sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Songül G.'nin, doktorlar tarafından yapılan müdahalesinde 7 aylık hamile olduğu belirlendi. Doktorlar, genç kadının hamileliğinin normal bir şekilde sürdüğünü ve doğum sancısı çekmesinin söz konusu olmadığı uyarısında bulundu. Polis ekiplerine durumu itiraf eden Songül G., verdiği ilk ifadesinde, ''Gözaltına alınmamak için doğum sancımın başladığını söyledim. Polislerin de hastaneye geleceğini düşünemedim.'' dedi. Songül G., polis ekipleri tarafından hastaneden çıkartılarak İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Hamile şüpheli, gözaltına alınırken sancıları başlayınca hastaneye kaldırıldı (2)Hamile şüpheli, gözaltına alınırken sancıları başlayınca hastaneye kaldırıldı (2)Hamile şüpheli, gözaltına alınırken sancıları başlayınca hastaneye kaldırıldı (2)Hamile şüpheli, gözaltına alınırken sancıları başlayınca hastaneye kaldırıldı (2)

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