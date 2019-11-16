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Hamile sürücünün çarptığı öğrenci öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 15:32 | Son Güncelleme

Adana'da, hamile sürücünün çarptığı  Leyla Sevler (14) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Adana'da, hamile sürücünün çarptığı Leyla Sevler (14) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, 9 Kasım'da Seyhan İlçesi Aliya İzzetbegoviç Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, hafta sonu etüt merkezine giden Leyla Sever, yolun karşısında bulunan kafeteryaya giderek yiyecek almak istedi. Bu sırada hamile olduğu öğrenilen ve ismi açıklanmayan araç sürücüsü, Sevler'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüje savrulan Sevler'in yardımına vatandaşlar koştu. Tüm bu yaşananlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan araç sürücüsü çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezasına çarptırıldı.

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