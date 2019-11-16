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Hamile sürücünün yaya yolunda çarptığı kız çocuğu öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 08:59 | Son Güncelleme

Adana’da 3 arkadaşıyla birlikte yaya yolundan karşıya geçerken hamile bir sürücünün çarptığı 14 yaşındaki kız öğrenci, hayatını kaybetti.

Adana’da 3 arkadaşıyla birlikte yaya yolundan karşıya geçerken hamile bir sürücünün çarptığı 14 yaşındaki kız öğrenci, hayatını kaybetti. Kaza anı saniye saniye görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi Aliya İzzetbegoviç Bulvarında 9 Kasım günü meydana geldi. İddiaya göre, 14 yaşındaki Leyla Sevler iki kız arkadaşıyla birlikte etüt merkezine gitti. 3 kız arkadaş yiyecek birşey almak amacıyla kafeye uğradıktan sonra Aliya İzzetbegoviç bulvarında yaya yolundan karşıya geçmek istedi. Bu arada öğrenciler için yaya yolu uyarı tabelası olmasına rağmen sürücülerin durmadan geçtiği yaya yolunda beklemeye başladılar. Leyla Sevler, bir ara yoldan araç trafiği azalınca karşıya koşarak geçmek için hamle yaptı. Tam bu sırada hamile bir sürücünün kullandığı otomobil Sevler’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle Sevler savrularak kafasını kaldırım taşına vurdu. Otomobil sürücüsü Sevler’i sonradan fark ettiği için kaza yerinin ilerisinde durabildi. Otomobilde annesinin yanında bulunan kız çocuğu kazazede Sevler’in yanına koşup bakınca şoka girdi. Daha sonra da otomobil sürücüsü kadın, araçtan inip hemen telefonla birilerini ararken Sevler’in arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar da hemen yardımına koştu. Otomobil sürücüsü kadın, bir süre daha otomobil etrafında telefonla görüştükten sonra yanına gelen bir şahıs, kız çocuğunu ve otomobil sürücüsünü olay yerinin karşısındaki iş yerine götürdü. Bu anlar ise saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Sevler, olay yerine çağrılan ambulans ile Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kız çocuğu iki gün yoğun bakımda kaldı ancak 11 Kasım günü hayatını kaybetti. Leyla Sevler, ailesinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Bu arada gözaltına alınan kadın sürücüsü ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından hamile olduğu için ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"Ailenin tek kızıydı"
Anne Gülzade Sevler, iki oğlu bir tek kızı olduğunu onu da kaza da kaybettiğini belirterek, "Sürücü bayanmış çocuğuma vurmuş, frene basmamış. Kızım acıkmış, arkadaşlarıyla etütten çıkmış bir şeyler almışlar ama yiyememiş benim kuzum. Sürücü Allah’ından bulsun başka bir şey demiyorum. Çok uzundu çok, minicik değildi ki görmesin, görmeme gibi bir lüksü olamaz. Hadi vurdun niye durmadın neden frene basmadın. Belki frene bassaydı ölmezdi diyorlar. Oy benim güzel kızım" diye gözyaşlarına boğuldu.
Baba Erman Sevler ise "Kadın sürücü telefonuyla mı oynuyordu yoksa başka bir şeyle mi oynuyordu bilemiyorum. Mahkemede söylemiş ben çocuğu görmedim vurduktan sonra ses duydum demiş. Bu yıl yaya geçidi yılı ve kızıma yaya geçidinin üzerindeyken vurup 15 metre sürüklemiş çocuğumu" diye konuştu.

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