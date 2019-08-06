HABER

Hamile üvey annesini öldüren zanlı, 3'üncü firarında da yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2019 17:02 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da, 6 yıl önce, babasının biri resmi nikalı 3 eşinden biri olan 3 aylık hamile Derya Özkaran'ı (17), tüfek ile vurarak öldürdüğü gerekçesiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Fethi Ahmet Güngör (23), ceazevinden 3'üncü kez firar etti.

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da, 6 yıl önce, babasının biri resmi nikalı 3 eşinden biri olan 3 aylık hamile Derya Özkaran'ı (17), tüfek ile vurarak öldürdüğü gerekçesiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Fethi Ahmet Güngör (23), ceazevinden 3'üncü kez firar etti. Jandarma, cezaevi firarisini çalıştığı otogarda yakalayarak, gözaltına aldı.

Elazığ'da biri resmi nikahlı 3 eşi olan Ruhi Ayerdem'in, Songül Güngör'den dünyaya gelen, o tarihte 17 yaşında olan Fethi Ahmet Güngör, 14 Mart 2013 günü Yurtbaşı Beldesi'ne gidip, 3 aylık hamile olan yaşıtı Derya Özkaran'ı, tüfek ile vurarak, öldürdü. Cinayetin ardından tutuklanan Güngör, yargılandığı davada 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Cezasının büyük bölümünü kapalı cezaevinde tamamladıktan sonra Elazığ Açık Ceza İnfaz Kurumu'na nakledilen Güngör, farklı tarihlerde 2 kez firar edip, yakalandı. Güngör, bir süre önce de 3'üncü firarını gerçekleştirdi.

Fethi Güngör'ün yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sırasında firarinin, Elazığ Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde çalıştığı tespit edildi. Jandarma operasyon düzenledi. Jandarmayı görünce kaçmak isteyen Güngör, yakalanarak gözaltına alındı. Fethi Ahmet Güngör, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

PARTNERBu besinler yağ yaktırıyorBu besinler yağ yaktırıyor
Boyabat'taki orman yangını 2 saatte söndürüldüBoyabat'taki orman yangını 2 saatte söndürüldü
Malatya’da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulunduMalatya’da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kızı sosyal medyada gündem oldu

Kızı sosyal medyada gündem oldu

Jennifer Lopez'den Antalya paylaşımı

Jennifer Lopez'den Antalya paylaşımı

Şişli'de dehşet anları! Defalarca bıçakladı

Şişli'de dehşet anları! Defalarca bıçakladı

'Suriyeliler' araştırmasında çarpıcı rakamlar

'Suriyeliler' araştırmasında çarpıcı rakamlar

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Gözaltı kararları var! Çoğu görevde...

Gözaltı kararları var! Çoğu görevde...

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taksim Camii alemiyle hilal buluştu, vatandaşlar telefona sarıldı

Yer: Taksim! Gören telefona sarıldı

Birbirlerine muşta ve bıçaklarla saldırdılar: Ölü ve yaralılar var!

Birbirlerine muşta ve bıçaklarla saldırdılar!

Birlikte yaşadığı kadını öldürüp, aynı bıçakla intihara kalkıştı

Birlikte yaşadığı kadını öldürüp intihara kalkıştı

Uyuşturucu sattığı iddiasıyla arkadaşını yaraladı, üzerinden bonzai çıktı

Samsun'da akılalmaz olay

Bayram için ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı 26 bini buldu

9 Ağustos'a kadar sürecek! Sayıları 26 bini buldu

Bursa'da korkunç kaza! Lüks otomobilin tavanı kamyonda kaldı! 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da korkunç kaza! 1 ölü, 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.