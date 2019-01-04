Hamile ve engelli sivil gazi ile kocası, trafikte darbedildi

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, trafikte kornaya bastığı öne sürülen Umut Öğüt (43) ile 2011 yılında Ankara'da meydana gelen patlamada yaralanan sivil gazi ve 5 aylık hamile olan eşi Berna Öğüt (31), F.C.'nin sopalı ve yumruklu saldırısına uğradı. Karnına yumruk yiyen genç kadın, bebeğini kaybetme tehlikesi görüldüğü için 24 saat gözetim altında tutuldu. Darp raporu alan çiftin şikayeti üzerine yakalanan F.C.(36) ise polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olay, 2 gün önce Yenimahalle ilçesindeki Batıkent Bulvarı'nda meydana geldi. Umut Ö., eşi Berna Ö. ile birlikte akşam saatlerinde kayınvalidesini ziyaret edip, özel otomobiliyle evlerine dönmek için yola çıktı. Ancak kırmızı ışıkta durduğu sırada kornaya basan başka bir aracın sürücüsü F.C.'ye tepki gösterdi. İddiaya göre F.C. hızla kendi aracından inip, Umut Ö.'nün otomobilinin kapısını açtı. Umut Ö. ile 2011 yılında Ankara'da düzenlenen bombalı terör saldırısında yaralanan ve sivil gazi unvanı verilen, yüzde 43 engelli raporu bulunan 5 aylık hamile Berna Ö.'ye önce sopayla ardından da yumrukla saldırdı. Saldırgan daha sonra kaçtı.

'RİSKLİ GEBELİK' TEŞHİSİ KONULDU Umut ve Berna Ö. çiftine ilk yardıma koşanlar çevredekiler oldu. Çift, daha sonra Yenimahalle Devlet Hastanesi'ne gitti. Acil serviste tedaviye alınan Berna Ö., 'riskli gebelik teşhisi'yle 24 saat gözetim altında tutuldu. Hastaneden darp raporu ve 2 gün istirahat raporu alan çift, karakolda, plakasını aldıkları aracın sürücüsünden şikayetçi oldu. Polis hemen F.C.'yi gözaltına aldı. F.C. emniyetteki ifadesinde, Umut Ö.'nün trafikte arkasından gelirken sürekli kornaya bastığını, önüne geçerken de kendisini tehlikeye soktuğunu ileri sürdü. Sürücü, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 'EŞİMİN ENGELLİ VE SİVİL GAZİ OLDUĞUNU SÖYLEDİM' Umut Ö. ise kornaya bastığını hatırlamadığını, kendilerini darp eden kişi ile aralarında hiçbir tartışma geçmediğini iddia ederek, şöyle konuştu: "Tanımadığımız biri sebepsiz yere geldi, kapıyı açtı ve elindeki beyaz sopayla beni darp etmeye ve çok ağır küfürler etmeye başladı. Panikle eşimin engelli ve sivil gazi olduğunu söyledim. Eşimin hamile olduğunu duyduğu için inanılmaz büyük bir nefretle ve kinle, eşimin karnına doğru yumruk atmaya çalıştı. Ne kadar engellemek istesem de maalesef kafasına da bir yumruk geldi. Ne yapacağımızı bilemedik. Kırmızı ışık söndü ve adam yoluna devam etti. Darp raporlarımızı aldık. Karakola gittik, ifademizi verdik. Eşim 24 saat boyunca riskli gebelik görüldüğü için müşahede altında tutuldu. Allah'a şükür şu anda bebeğimizde ve eşimde bir şey yok ama olayın travmasını yaşıyoruz. Hukuki mücadelemizi göstereceğiz. Lütfen trafikte araç kilidinizi aktif kullanın. Araç kilidi kullansaydık aracımıza giremeyecekti, dolayısıyla eşime ve doğmamış bebeğime zarar veremeyecekti."