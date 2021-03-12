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  4. Hamile yalanıyla marketten hırsızlık yaparken yakalanan 2 kadın gözaltına alındı

Hamile yalanıyla marketten hırsızlık yaparken yakalanan 2 kadın gözaltına alındı

12.03.2021 16:10 | Son Güncelleme:
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Bursa’da markette hırsızlık yaparken yakalanınca hamile gibi davranan kadın ile çalışanlara tehditler yağdıran kadın, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bursa’da markette hırsızlık yaparken yakalanınca hamile gibi davranan kadın ile çalışanlara tehditler yağdıran kadın, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kadın hırsızın yapılan muayenesinde hamile olmadığı da ortaya çıktı
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi’nde geçtiğimiz akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ö.K. ve N.K, Esenevler Mahallesi’ndeki bulunan bir markete gitti. Burada N.K. kasa görevlilerini oyalarken, Ö.K. bir poşete doldurduğu 200 TL değerindeki ürünlerle marketten çıkmaya çalıştı. Durumu fark eden görevliler marketin kapılarını kilitleyerek polis ekiplerine haber verdi. Bu sırada hamile olduğunu iddia eden Ö.K, kapıları açmaları için market çalışanlarını tehdit edip bayılma numarası yaptı. Bu sırada polis ekipleri markete geldi. Ö.K., burada hamile olduğunu belirterek, kasiyerin kendisine uçan tekme attığını söyledi. Birbirlerinden şikayetçi olan 2 grup, sağlık raporu alınmak üzere hastaneye götürüldü. Yapılan kontrolde Ö.K’nin hamile olmadığı tespit edildi. 2 şüpheli kadın, ’’Açıktan hırsızlığa Teşebbüs’’ ve ’’Tehdit, Hakaret’’ suçlarından gözaltına alındı.

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