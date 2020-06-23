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Hamile Yogası Nedir? Faydaları Nelerdir?

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Hamilelik süreci bilinmeyene yapılan bir yolculuktur ancak bu yolculuğa adım atan anne adayları hamileliğin güzellikleriyle birlikte sıkıntılarını da yaşamayı göze almış korkusuz birer kahramandır.

Hamile Yogası Nedir? Faydaları Nelerdir?

Hamilelik süreci bilinmeyene yapılan bir yolculuktur ancak bu yolculuğa adım atan anne adayları hamileliğin güzellikleriyle birlikte sıkıntılarını da yaşamayı göze almış korkusuz birer kahramandır. Bebek dünyaya getirmek kadınlara bahşedilmiş olan en büyük mucizedir. Hamilelik, anne adayı için hem meşakkatli hem eğlenceli hem de duygusallığın ön planda olduğu bir süreçtir. Hormonlar coşar, vücut değişime uğrar. Hamilelik her gün bambaşka sürprizlerle doludur. 40 haftaya kadar birçok değişim yaşayan anne adayları için bu dönemi rahat ve sorunsuz geçirmek çok önemlidir. Annenin sağlıklı bir hamilelik geçirmesi ne kadar önemliyse bebeğin de sağlıklı bir gelişim süreci geçirmesi bir o kadar önemlidir. Hamilelikte değişen vücudu rahatlatmak ise ayrı bir önem taşır. Bu yüzden hamilelik sürecinde yoga yapmak anne adayının hem fiziksel hem de ruhsal olarak sağlıklı olmasına yardımcı olur. Hamilelik yogası doğru şekilde yapıldığında anne adayının hamilelik dönemini rahat geçirmesine ve doğumun kolay bir şekilde gerçekleşmesine yardımcı olurken doğum sonrasında da fiziksel kondisyonun korunmasına yardımcı olur. Peki hamile yogası tam olarak nedir ve nasıl yapılır?

Hamile Yogası Nedir?

hamile yogası

Yoga en basit tanımıyla dolaşım ve solunum sistemini güçlendirmek için yapılan bir pratiktir. Hamile yogası gebeliğin birçok aşamasında yapılabilir. Anne adayını hem fiziksel hem de duygusal açıdan güçlendirerek kendine güvenmesini sağlayan hamilelik yogası aynı zamanda anne adayını doğuma hazırlayacak olan nefes teknikleri ve hareketlerin tümünü kapsayan faydalı bir egzersiz biçimidir. Ancak hamile yogası yapacak anne adaylarının uzman bir eğitmenle birlikte çalışmaları daha uygun olur. Ancak öyle bir imkan yoksa ve eğitici bir video eşliğinde evde hamile yogası yapılacaksa çok dikkatli olunmalıdır. Yapılan uyarılar mutlaka dikkate alınmalıdır. Anne adayı tüm hamile yogası hareketlerini ve nefes tekniklerini kendini zorlamadan uygulamalıdır. Herhangi bir rahatsızlık hissettiği anda yogayı bırakmalı ve bu durumu mutlaka hekimine bildirmelidir.

Hamile yogasının normal yogadan farkı; yoga pozisyonlarının anne adaylarının ihtiyaçları dikkate alınarak planlanmasıdır. Yapılan nefes egzersizleri doğuma yöneliktir. Meditasyon aşaması anne adayının kişisel farkındalık yaşamasını sağlarken bebeğiyle olan iletişimini de güçlendirir. Hamile yogası için sadece yoga matı yeterli olur. Eğer varsa farklı boyutlardaki pilates topları da kullanılabilir.

Hamile Yogasına Ne Zaman Başlanır?

Yogaya başlama zamanı aslında anne adayının fiziksel ve duygusal durumuna göre değişir. Ancak ilk üç aylık dönem bebeğin rahme tutunabilmesi açısından riskli bir dönem olduğu için genel olarak hamileliğin 14 ya da 15. haftasında başlamak en uygunudur.

Hamile Yogası Haftada Kaç Kez Yapılmalı?

Hamile yogasını haftada 1 ya da 2 ders yapmak yeterli olur. Diğer zamanlarda da nefes egzersizleri ve yumuşak akışların kısa bir tekrarı yapılabilir.

Hamile Yogasının Faydaları Nelerdir?

hamile kadın

Hamile yogası anne adaylarına hamileliğin her aşamasında büyük fayda sağlar. Anne adayları haftanın sadece 2 gününü yogaya ayırarak içlerinde yaşadıkları endişe ve stresin önüne geçebilir, ruhsal olarak yenilenebilir ve kendilerini hiç olmadığı kadar güçlü hissedebilirler. Anneliğe doğru şekilde hazırlanmanın en eğlenceli yolu hamile yogası yapmaktır. İşte hamile yogasının faydaları;

  • Hamile yogası düzenli olarak yapılırsa fiziksel kondisyonu korur. Omurgaya ve tüm vücuda esneklik kazandırır. Sırt ve bel ağrılarının önüne geçer.
  • Karın kaslarını güçlendirerek masaj etkisi yaratır. Böylece hamileliğin en büyük sıkıntılarından olan bağırsak problemlerini azaltır.
  • Yaşam enerjisini yükseltir. Anne adayı hem kendine karşı daha güvenli olur hem de kendini sakin ve huzurlu hisseder.
  • Hamilelik nedeniyle oluşan duruş bozukluklarının önüne geçer.
  • Gebeliğin en büyük sıkıntılarından olan sabah bulantılarını ve kusmaları azaltır.
  • Anne adayını duygusal olarak rahatlatır. Stresi ve kaygıyı hafifleterek bedende biriken öfkeyi yok eder. Hoşgörüyü artırır.
  • El ve ayaklarda oluşan ödemi azaltırken hamileliğin son evrelerinde yaşanan krampları da minimuma indirir.
  • Anne adayının bedenini olduğu gibi kabullenmesini ve sevmesini sağlar. Bebeğiyle olan bağını kuvvetlendirir.
  • Dolaşım ve solunum sistemini güçlendirir.
  • Hamile yogasında öğrenilen yoga nefesi, doğru nefes alımını sağlar. Anne adayı doğum esnasında bu nefes teknikleri sayesinde rahat bir doğum gerçekleştirir. Bu teknikler aynı zamanda doğum öncesi stresini de ortadan kaldırır.
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