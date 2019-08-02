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Hamile yolcu fenalaşınca şoför, yolcu dolu otobüsle hastaneye yetiştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 15:05 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde halk otobüsüne binen hamile kadın araçta bayıldı.

Hamile yolcu fenalaşınca şoför, yolcu dolu otobüsle hastaneye yetiştirdi

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde halk otobüsüne binen hamile kadın araçta bayıldı. Şoför Mehmet Emin Yıldırım, yolcularla beraber otobüsü hastaneye sürerken, o anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.
Dinek Mevkii ile Kestel Mahallesi hattında çalışan Mehmet Emin Yıldırım'ın kullandığı 07 HDN 50 plakalı özel halk otobüsüne, dün saat 12.30 sıralarında Hacet Mahallesi'nden hamile bir yolcu bindi. Otobüsün orta kısmında ayakta yolculuk yapan kadın, bir süre sonra fenalaştığını belirterek inmek istediğini söyledi. Otobüs durağa yaklaştığı sırada kadın yolcu bayıldı. Diğer yolcular kadına yardım ederken, durumu şoför Yıldırım'a bildirdi.
GÜZERGÂHINI DEĞİŞTİRDİ, HASTANEYE SÜRDÜ
Bunun üzerine Mehmet Emin Yıldırım, güzergâhını değiştirerek araçtaki yolcularla hamile kadını Alanya Alaaddin Keykubat Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan adı açıklanmayan kadının sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. Yıldırım'ın hamile yolcuyu hastaneye götürdüğü anlar ise otobüsteki güvenlik kamerasına yansıdı.
DURUMU İYİ
İlçede 4 yıldır otobüs şoförü olarak çalıştığını söyleyen Mehmet Emin Yıldırım yaşananları şöyle aktardı:
"O anı gören yolcular biraz panikledi. Tereddüt etmeden yolculara 'İnecek olan varsa burada insin, yoksa hastaneye kadar durmayacağım' dedim. Güzergâhın dışına çıkarak yaklaşık 7 dakikada yolcumuzu hastaneye ulaştırdık. Şoförler olarak her zaman vatandaşlarımız için buradayız. Hanımefendi bayıldığında sapsarı kesilmişti. Durumu şu an gayet iyiymiş. Kadının ailesi de teşekkürlerini iletti."
'HASSASİYET GÖSTERİRİZ'
Alanya Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Nuri Çelik de Mehmet Emin Yıldırım'ı davranışından dolayı takdir ettiğini söyledi. Çelik, "Aslında bizim şoförlerimiz duygusal insanlardır. Çok iyi hizmet yaptıklarını görüyoruz. Konu sağlık olunca hiçbir şey bizim önümüzde engel teşkil etmez. Vatandaşımızı en kısa ve en iyi yoldan hastaneye ulaştırmak için gerekli hassasiyeti gösteririz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Hamile yolcu fenalaşınca şoför, yolcu dolu otobüsle hastaneye yetiştirdiHamile yolcu fenalaşınca şoför, yolcu dolu otobüsle hastaneye yetiştirdiHamile yolcu fenalaşınca şoför, yolcu dolu otobüsle hastaneye yetiştirdiHamile yolcu fenalaşınca şoför, yolcu dolu otobüsle hastaneye yetiştirdi

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