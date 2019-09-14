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Hamile yolcu halk otobüsüyle hastaneye yetiştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 15:19 | Son Güncelleme

Kocaeli'de halk otobüsü şoförü, koltuktan düşen hamile kadını otobüsle hastaneye götürdü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde, halk otobüsünde yolculuk eden hamile kadının fenalaşması üzerine şoför güzergahtan çıkarak kadını hastaneye yetiştirdi.

Yenikent Mahallesi'nden Umuttepe'ye sefer yapan halk otobüsünün şoförü Osman Sönmez, seyir halindeyken hamile bir kadının koltuktan düşerek fenalaşması üzerine aracı durdurdu.

Diğer yolcularla kadına müdahale eden Sönmez, daha sonra vakit kaybetmemek için yeniden direksiyonun başına geçerek Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti.

Sönmez tarafından halk otobüsüyle hastaneye götürülen ve ismi öğrenilemeyen hamile kadın, burada tedavi altına alındı.

Öte yandan, hamile kadının koltuktan düşmesi ve yapılan ilk müdahalenin ardından otobüsle hastaneye götürülmesi, halk otobüsünün güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Dolmuş hamile kadın

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