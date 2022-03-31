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Hamile yolcu 'yavaş git, bedduamı alırsın' dedi! Minibüs şoförü böyle azarladı: Boş boş konuşmayın

31.03.2022 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükçekmece’de meydana gelen olayda hamile bir yolcu minibüs şoförünün hızlı gitmesi nedeniyle tepki gösterdi. Kendisinin uyarılmasına sinirlenen minibüs şoförü hem kadını hem de diğer yolcuları azarlamaya başlayınca hamile kadın minibüsten inerken ''bedduamı alırsın'' ifadesini kullandı. Bunun üzerine şoför de 'boş boş konuşuyorsunuz, çok bilmişler sizi, bir sizle uğraşıyoruz sanki. Terbiyesiz' sözlerini sarf etti.

Hamile yolcu 'yavaş git, bedduamı alırsın' dedi! Minibüs şoförü böyle azarladı: Boş boş konuşmayın

Olay, dün Büyükçekmece Pınartepe’de minibüs içerisinde yaşandı. İddiaya göre yolda hızlı giden ve bozuk olan yollarda da yavaşlamayan minibüs sürücüsüne önce hamile bir kadın yolcu ardından da diğer vatandaşlar tepki gösterdi.

'BEDDUAMI ALIRSIN'

Kendisinin uyarılmasına sinirlenen minibüs şoförü, yolcuları azarlamaya başladı. Hamile yolcu yolda inerken sürücüye, ‘bedduamı alırsın’ diyerek tepki gösterdi. Minibüs sürücüsü ise, ‘terbiyesiz’ dedi.

'BOŞ BOŞ KONUŞUYORSUNUZ'

Yaşanan anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kendisine tepki gösterilen minibüs sürücüsü, ‘boş boş konuşuyorsunuz, çok bilmişler sizi, bir sizle uğraşıyoruz sanki’ dediği yerlerde yer aldı.

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Büyükçekmece
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