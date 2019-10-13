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Hamileler bu eğitimle doğuma hazırlanıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.10.2019 10:43 | Son Güncelleme

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.

Hamileler bu eğitimle doğuma hazırlanıyor

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Seda Deniz Işıklar, gebelikte sık karşılaşılan rahatsızlıkları anlatarak, "Kabızlık sorununa karşı sıvı alımını arttırın, sebze meyve tüketin, en iyi probiyotik ev yapımı yoğurttur, yoğurdu bol bol tüketin" dedi.
Özel Ümit Hastaneleri tarafından düzenlenen Gebelik Eğitimleri ve Doğuma Hazırlık Programı devam ediyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Seda Deniz Işıklar ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Özgür Özdemir’in katıldığı eğitim, Taşbaşı Kırmızı Salon’da gerçekleştirildi. Ücretsiz düzenlenen eğitimde; Kadın Doğum Uzmanı Işıklar, gebelik hakkında tüm merak edilenler ve gebelikte spor hakkında bilgi verirken, Çocuk Doktoru Özdemir, yenidoğan bebek bakımı hakkında konuştu.
Gebelikte sık karşılaşılan rahatsızlıkları anlatan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Seda Deniz Işıklar, bu rahatsızlıkları ve bunlarla nasıl baş edilebileceğini şöyle özetledi: “Bulantı ve kusma sorununa karşı; düzenli beslenme, doğru gıda seçimi, rahatsız edici kokulardan kaçınma, dinlenme, mide yanması sorununa karşı; az ve sık öğünler yapma, uyku öncesi yememek ve yastığımızı yükseltmek, bel, sırt ağrılarına karşı eğilirken dizlerimizi kullanmak, topuklu ayakkabı giymemek, uzun süre ayakta kalmamak, çok yumuşak olmayan yatak ve egzersiz, sık idrara çıkma sorununa karşı; emici ped kullanmak doğru olacaktır, asla sıvı alımı azaltılmamak gerekir. Kabızlık sorununa karşı sıvı alımını arttırın, sebze meyve tüketin, en iyi probiyotik ev yapımı yoğurttur, yoğurdu bol bol tüketin, memelerde hassasiyet sorununa karşı; göğsü çok sıkmayan toparlayıcı sütyenler kullanın.”

Hastane çantasında ne olmalı
Hastane için hazırlanacak çantanın içinde neler bulunması gerektiğini anlatan Deniz Işıklar, bunları şöyle sıraladı:
“Anne için; gecelik, pijama, sabahlık, pamuklu ve yün çorap, atlet, külot, sütyen, hijyenik ped, havlu, sabun, diş fırçası, bardak, çatal, alçak topuklu terlik, eve dönerken giyilecek kıyafet, tarak ve saç tokası, telefon ve gerekli kişilerin telefon numaraları, çocuk için; zıbın ya da fanila, alt pijama, tulum, başlık, çorap, eldiven, bebek bezi, kalın olmayan battaniye, yedek giysi.”
Nefes egzersizleri ve doğru ıkınma tekniklerinin bilinmesinin doğum sırasında hamilelere büyük kolaylık sağladığına dikkat çeken Işıklar, “16’ncı aydan itibaren doğru karın solunumunu öğrenmek ve yapabiliyorsanız hamile pilatesi yapmak faydanıza olacaktır” şeklinde konuştu.

“Eskişehir’de 9 bin bebek doğdu”
Türkiye’deki doğum istatistiklerini paylaşarak eğitime başlayan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Özgür Özdemir, “Türkiye’de 2018 yılının canlı doğum sayısı 1 milyon 248 bin oldu, bunların yüzde 51,3’ü erkek, yüzde 48.7’si kızdır. Eskişehir’de ise; 2018 yılında 9 bin 743 bebek dünyaya geldi” diye konuştu. Dr. Özer, doğum yapılacak hastane seçilirken; sağlık kuruluşunun eve yakınlığı, gerekli araç gereç ve teknolojiye sahip olup olmadığı, 3’üncü basamak yenidoğan bakım ünitesinin olup olmadığı çevre ve fiziksel koşullarının uygunluğunun araştırılması gerektiğine dikkat çekti. Doğum şeklinin anne, baba ve doktorun birlikte karar vereceği bir durum olduğunu belirten Dr. Özer, “Kadın doğum hekimi anne için en doğru doğum şeklini belirleyecektir” dedi.

“Bebek doyuyor mu cevabını idrar takibinden öğrenebilirsiniz”
Doğumda çocuk doktorunun da bulunduğunu aktaran Dr. Özer, doğumdan sonraki ilk saatlerde anne ve bebek arasındaki bağın kurulması çok önemlidir” diye konuştu. Bebeğin doğar doğmaz uzman hekim tarafından ilk muayenesinin yapıldığını dile getiren Dr. Özdemir, “Bebeğin göbek bağı klemplenir, hepatit B aşısı yapılır, 1 miligram K vitamini verilir, koruyucu göz damlası damlatılır, yaka izi alınır, ağırlığı ve baş ölçüsü alınır, bebek en az 24 saat anne yanında takibe alınır, beslenme, idrar ve kaka takibi yapılır” şeklinde konuştu. Bebeğin ilk aylarda ayda 800 gram ile 1 kilo arasında kilo almasının normal olduğunu ifade eden Dr. Özer, bebeğin her istediğinde emzirilmesi gerektiğini söyledi. Dr. Özer, “Anne bebeğin doyduğunu en iyi idrar takibi ile anlayabilir. Bebek günde 4-5 kez idrar yapıyorsa ve bu idrar açık renkli ise bu bebeğin yeterli beslendiğine işaret eder” dedi.

Hamileler bu eğitimle doğuma hazırlanıyor

Hamileler bu eğitimle doğuma hazırlanıyor

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