Hamileler bu okulu çok sevdi

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesindeki Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'nde gebelik okuluna katılan anne adayları, hem doğum öncesi ve doğum sırasındaki streslerini azaltıyor hem de yeni arkadaşlıklar kuruyor. Gebelik okulundan şimdiye kadar 50 mezun verdiklerini belirten Başhekim Atıl Birol, bir kadının başına gelebilecek en mucizevi olaylardan birinin hamilelik olduğunu söyleyerek anne adaylarının ilgisinden memnun olduklarını dile getirdi.

Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'nde Ağustos 2016'da kurulan gebelik okulu, mezun sayısını 50'ye yükseltti. Hamilelik sürecinin 20'nci haftasından itibaren eğitime katılan anne adayları, doğum öncesi problemler, doğum, doğum sonrası lohusalık dönemi, emzirme ile bebek bakımı konularında eğitim alıyor.

Yaklaşık 3 yılda 50 mezun verdiklerini anlatan Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Atıl Birol, 20 haftanın üzerindeki tüm hamilelerin, riskli bir durum olmaması, egzersize uygun olmaları halinde eğitimlere katılabildiğini söyleyerek, "Sürekli katılımı mümkün olmayan gebeleri bu eğitime kabul etmiyoruz. Eğitimlerimiz haftada 2 saat şeklinde, 6 hafta sürüyor. 35'inci haftanın ardından sıkıştırılmış program yapıyoruz. Eğitimlerimize fırsat bulduklarında babalar da katılıyor" dedi.

Gebe okuluna çok önem verdiğini ifade eden Dr. Birol, "Bu süreçte birçok doğru bilinen yanlışlar oluyor. Genelde gebeleri normal doğuma yönlendiriyoruz. Bence bir kadının başına gelebilecek en mucizevi olaylardan biri gebeliktir. Gebe okulunu her hafta takip ediyor, mezunları ve kursiyerleri soruyorum. Anne adaylarının ilgisi oldukça güzel ama biz daha çok özendirmek için sosyal medyadan tanıtıma devam ediyoruz. Kursiyerlerimiz sosyal yaşamı da paylaşıyorlar. Burada kurdukları arkadaşlıkları artık dostluğa dönüşüyor" diye konuştu.

BABALAR DA KATILIYOR

2010 yılından itibaren hastanede ebe olarak görev yapan ve eğitimlerde annelere faydalı bilgiler veren Pınar Hosanlı, şunları söyledi:

"Sağlık Müdürlüğü gebe okulları uygulamasını başlattığında gönüllü olduk. Eğitimlere katılıp hastanede uygun bir oda hazırladık. Eşyaları tek tek kendimiz seçtik. 2016 Ağustos'ta 2 kişiyle başladık. Daha sonra sosyal medya üzerinden ve resmi kurumlara afiş dağıtarak daha fazla kişiye ulaşılmasını sağladık. 50 mezuna kadar çıktık. Hedefimiz 500'leri, binleri görmek. Amacımız sağlıklı gebelik dönemi ile sağlıklı bireyler yetiştirmek. Babaların da bu işin içinde olmasını sağlayarak süreci huzurlu ve mutlu geçirmelerini sağlıyoruz."

KORKULARINI AŞTILAR

Gebe okulunun ilk mezunlarından biri olduğunu söyleyen Leyla Çelik, kızı Eylül Naz'ın 2,5 yaşında olduğunu belirterek, "Bu hastaneye normal kontrollerime geliyordum. Gebe okulunu duydum. İlk kursiyerlerden biri oldum. Süreç çok güzel geçti, memnun kaldım" dedi. Hastanedeki eğitimlere katıldıktan sonra oğlu 5 aylık Asil'i kucağına aldığını anlatan Bircan Bozbolak da, "Normal doğum düşünmüyordum. Burasının sayesinde normal doğum yaptım. Korkularımı aştım" diye konuştu.

8 aylık Nefes bebeğin annesi Büşra Eren ise şöyle konuştu:

"İlk defe gebelik okulunu burada duydum. Egzersizler doğuma da çok yardımcı oldu. Özellikle pilates, normal doğumu çok kolaylaştırıyor. Daha önce kesinlikle sezaryen istiyordum. Çünkü çok korkuyordum. İlk hamilelik zaten yeterince stresliydi. Burada arkadaşlarla keyifli sohbetler ve eğitimler bu stresin azalmasını sağladı."

HER HAFTA YENİ BİLGİ

Gebelik okuluna devam eden anne adayları da yaşadıkları bu özel süreci aldıkları eğitim sayesinde daha rahat ve huzurlu geçirmeyi amaçlıyor. Hamilelik sürecinin 36'ncı haftasında olduğunu belirten Gözde İslim (37) kendisi için geriye sayımın başladığını söyleyerek, "Yeni şeyler öğrenmek için buraya geldim. Güzel arkadaşlıklar kurdum. Beraber dışarıda da görüşüyoruz. Doğumda beni neler bekliyor, nasıl hazırlanmalıyım, evde neler yapabilirim, bunları konuşuyoruz. Doğumdan sonra nelerle karşılaşabilirim, bu konuda bilgiler alıyorum. İkinci bebeğim bu. İlkinde de gebe okuluna gitmiştim. O da normal doğum oldu. İnsan sürekli yeni şeyler öğreniyor. Orada duymadığım bazı bilgiler duydum" diye konuştu.

Okuldaki ilk günü olduğunu paylaşan Zübeyde Dumlupınar (25) da doktorunun önerisiyle eğitimlere katıldığını dile getirdi. Aynı hastanede 5 yıldır hemşirelik yaptığını anlatan Sema Yeşilyurt (28) ise şöyle konuştu:

"Bu hastanede 5 yıldır hemşirelik yapıyorum. Aslında genel olarak konuya hakim olduğumu düşünüyordum. Ama bu okula başlayınca çok eksiklerim olduğunu fark ettim. Hastane çantası hazırlamadan tutun, normal doğumun yararlarına kadar çok şey öğreniyoruz. Eşlerin doğumda neler yapmaları gerektiğini öğrenmeleri bizim için büyük kolaylık sağlayacak. 31'inci haftadayım. Kaygılarım azaldı."

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