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“Hamileler Corona Virüsüne Karşı Daha Korunmasız”

03.11.2020 21:36 | Son Güncelleme

CDC’ye göre hamile kadınlar, hamile olmayanlara kıyasla virüse karşı daha savunmasız ve ölüm riskleri de daha yüksek

“Hamileler Corona Virüsüne Karşı Daha Korunmasız”

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) yeni yaptığı bir araştırmaya göre gebeler, hamile olmayan kadınlara kıyasla Corona enfeksiyonuna karşı daha savunmasız.

CDC, Corona virüsü enfeksiyonu geçiren gebelerin yoğun bakımda tedavi altına alınma olasılığının gebe olmayan kadınlara oranla daha yüksek olduğu sonucuna vardı. Corona enfeksiyonunun yol açtığı ölüm riski de gebe olmayanlara kıyasla gebelerde daha yüksek. Gebelerin ayrıca yoğun bakımda suni solunum ve suni kalp-akciğer cihazlarına bağlanma riski de gebe olmayanlara göre daha fazla.

CDC'nin araştırması ayrıca siyah gebelerin Corona enfeksiyonu kapma ve ağır hastalanma riskinin de beyaz gebelere göre daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Kurumun yürüttüğü bir başka araştırma ise Corona testi pozitif olan gebelerin erken doğum yapma riskinin daha yüksek olduğu sonucuna vardı.

Georgia eyaletinin Atlanta kentinde bulunan Emory Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü Başkanı Dr. Denise Jamieson, yapılan araştırmaların, gebelerin Corona virüsüne maruz kalmamak için ilave önlemler alması gerektiğini ortaya koyduğunu, bu önlemlerin sosyal toplanmalardan uzak durmaya kadar gitmesi gerekebileceğini kaydetti.

Hücresel bağışıklık

Öte yandan İngiltere'de uzmanlar, Corona enfeksiyonuna yakalanan hastaların çoğunun enfeksiyonun üzerinden altı ay geçmesinden sonra da Corona virüsüne karşı hücresel bağışıklığa sahip olduğunu ortaya çıkardı. Bu durum, Corona virüsüne yakalananların çoğunun ikinci bir enfeksiyona karşı koruma altında olabileceğine işaret ediyor.

Uzmanlar, bu veriye, hastanede tedavi altına alınmasına gerek olmayan, belirti göstermeyen ya da enfeksiyonun hafif seyrettiği 100 Corona enfeksiyonu hastasından alınan kan numunelerini inceledikten sonra ulaştı. Bazı hastaların antikor seviyelerinde düşüş görülse de bağışıklık sisteminin ürettiği bir tür akyuvar olan T-hücrelerinin hala tespit edilebilir seviyede olduğu görüldü.

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