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Hamileler oruç tutabilir mi?

01.04.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anne adaylarının en çok merak ettiği ve araştırdığı konuların başında ‘Hamilelikte oruç tutulabilir mi?’ sorusu geliyor. Uzmanlar, yurt içinde ve yurt dışında yapılmış çalışmalarda hamilelerin oruç tutmasında herhangi bir sakınca olmadığı gösterilmiştir diyor. Buradaki en önemli nokta oruç tutmak isteyen hamilelerin mutlaka sahur yapması gerektiği ve bol bol su içmesi gerektiğinin altı çiziliyor.

Hamileler oruç tutabilir mi?

Anne adayının herhangi bir hastalığı ve erken doğum riski yoksa; sahur yapmak ve bol su tüketmek koşuluyla oruç tutabilir. Hamilelerin rahat bir Ramazan ayı geçirmesi için dikkat etmesi gereken bazı hususlar var.

HANGİ DURUMLARDA HAMİLELER ORUÇ TUTMAMALI?

Bazı riskli durumlarda gebelerin oruç tutması önerilmez. Bunlar; gebelik şekeri, gebelik yüksek tansiyonu, bebeğin suyunun azalması, kanama riski, gelişim geriliğinin olduğu durumlar ya da erken doğum riski olanların oruç tutması önerilmez.

SAHURSUZ ORUÇ OLMAZ

Oruç tutacak olan hamilelerin mutlaka sahur yapmaları gerekiyor. Proteinden ve liften ağır beslenmeleri gerekiyor ki gün içerisinde şekerleri düşmesin.

Sahurda yumurta, ceviz, badem, az tuzlu peynir, kaşar peynir ve hatta bir bardak süt tüketmeleri öneriliyor.

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Çok şekerli, tuzlu ve yağlı gıdalardan, kızartmalardan uzak durulması gerekiyor.

Sahurda az yağlı, az tuzlu gıdalar tercih edilip yemek yedikten hemen sonra yatılmamalı.

İFTAR İLE SAHUR ARASINDA 3 LİTRE SU

Su, gebeliğin devamında önemlidir. Hamilelerin günde 3 litre su tüketmeleri gerekiyor. Bunu da iftar ile sahur arasında tüketmeleri gerekiyor ki bebeğin suyu azalmasın. Oruç nedeniyle az sıvı alınması durumunda eğer bebeğin suyu azalırsa erken doğum riski ortaya çıkabilir.

Hamileler herhangi bir durumda hemen doktorlarına başvurmalı. Bebek hareketleri azalıyorsa, bebek günde en az 10 defa hareket etmiyorsa acilen doktorlarına başvurmaları gerekir.

ramaza

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan iftar
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