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“Hamilelerde Aşılanan ve Aşılanmayanlar Arasında Fark Büyük”

01.11.2021 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Corona virüsü salgınının hamile kadınları nasıl etkilediğine ilişkin VOA Türkçe'ye değerlendirmelerde bulunan 9 Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Dr. Emre Okyay, aşılanan ve aşılanmayan grup arasında büyük fark olduğunu söyledi

Corona salgınına, virüsün seyrine ve kimleri nasıl etkilediğine ilişkin her gün uzmanlar yeni verileri kamuoyuyla paylaşıyor. Türkiye’de de salgının ilk aylarında hamile kadınlara ilk 12 hafta sonrasında aşı öneriliyordu. VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan 9 Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Dr. Emre Okyay, Amerika’dan gelen önemli çalışmalar sonucunda bu tavsiyenin değiştiğini hatırlattı.

Okyay, Delta varyantının hamile kadınlarda ciddi seyrettiğini, bu nedenle hamileliğin her haftasında aşılama önerdiklerini söyledi. Maryland eyaletinin Balitmore kentindeki Üreme Sağlığı Kongresi’ne katılan Doç Dr. Emre Okyay buradaki doktorların, tüp bebek tedavisi gören kadınlara da aşılamanın önerildiği bilgisini paylaştı.

Okyay, hamileliğin bağışıklık sisteminde değişikliğe yol açabildiğini, hem bebek hem de anne açısından olumsuz tablolara yol açtığını, aşının da bunu önlediğini belirtti.

Hamileliğin sonlarına doğru aniden bebeğin suyunun azalması, ani bebek kayıpları, solunum sıkıntılarının artması gibi sorunlarla karşılaştıklarını belirten Dr. Okyay, aşılanan ve aşılanmayan grup arasında büyük fark olduğunu söyledi.

Bağışıklık sizi virüse karşı korur mu?

Corona virüsü salgınının başından beri tıp dünyasının değerlendirdiği veriler ışığında vitamin takviyeleri, ilaçlar ve destek tedavilerinin çok sınırlı hatta hiç etki göstermediğini belirten Doç Dr. Emre Okyay, “Elimizde tek bir silah var; aşı” diye konuştu.

5-11 yaş arasının aşılanması

Miyokardit ile ilgili çalışmanın geri çekildiğini, aşının miyokardit riskini ekstra arttırmadığını, eldeki verilerin de bunu desteklediğini hatırlatan Dr. Okyay, 5-11 yaş arasındaki çocuklar aşılanmaya başladığında ciddi bir yan etki beklemediğini belirtti. Doçent Dr. Emre Okyay, okullarda eğitimin aksamaması, toplum bağışıklığına ulaşılması için de okul çağındaki çocukların aşılanmasının önemine dikkat çekti.

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