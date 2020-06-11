HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Hamilelere 13 normalleşme önerisi

Hamilelere 13 normalleşme önerisi

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.06.2020 09:54 | Son Güncelleme

Koronavirüsün yavaş yavaş etkisini yitirmeye başladığı şu günlerde risklerin tamamen yok olmadığına dikkat çeken uzmanlar, kişilerin eski yaşantısına hızla dönüş yapmaması gerektiğini vurguluyor.

Hamilelere 13 normalleşme önerisi

Her ne kadar bütün ülkeler bir an önce normale dönmek istese de daha önce alınmış güvenlik önlemlerinin hepsini terk etmenin çok doğru olmadığını hatırlatan Anadolu Sağlık Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nuri Ceydeli, “Bundan sonraki süreçte daha önce alışık olmadığımız bir düzen süreceğimiz kesin. Coronavirus salgınında aldığımız önlemlerin daha hafif versiyonlarını belki uzun süreler devam ettireceğiz. Hemen hiçbir şey yaşanmamış gibi eski hayatımıza dönmek, özellikle gebeler açısından doğru değil” açıklamasında bulundu.

Anadolu Sağlık Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nuri Ceydeli, hamilelere normalleşme sürecinde dikkat etmeleri gereken noktalar hakkında 13 öneride bulundu.

Öncelikle sosyal mesafeyi koruyun.
Belki hükümetler tarafından zorunlu kılınabilecek maske takma kültürünü doğru ve sağlıklı bir şekilde uygulamaya devam edin. Maskesiz sokağa çıkmayın.
Çok kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak durun. Kalabalık ortam ve aile ziyaretlerinde ekstra dikkatli olun, maskeyi ihmal etmeyin.
AVM, uçak gibi kapalı havalandırma sistemlerinin çalıştığı ortamlarda mecbur kalmadıkça bulunmayın.
Toplu yemek yenen restoranlara gitmeyin.
Özlenen yaz tatili yaklaştığı için açık büfe sistemi ile çalışan mekanlardan olabildiğince uzak durun.
Ertelenebilecek aile içi, kişisel veya iş görüşmelerinizi olabildiğince erteleyin.
Yapılması mümkün olan işleri olabildiğince elektronik yoldan ve sosyal medya aracılığıyla ile yapın, kişiler arası teması maksimum düzeyde azaltın.
Toplu taşıma araçlarını mümkünse çok etkin kullanmayın.
Tüm önlemelerin yanında sağlıklı yaşamaya, sağlıklı beslenmeye, uygun şartlarda spor yapmaya devam edin.
Doktorların önerdiği tavsiyelere uyun, uygulayın ve düzenli kontrollerinizi güvenliğinizi alarak ihmal etmeyin.
Gebelik sırasında ve daha sonra lohusalık süresince de olabildiğince fazla insan ile teması azaltın.
Mutlaka bol sıvı alın.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte 2020 yılının en popüler telefonları İşte 2020 yılının en popüler telefonları
Ağız kokusu deyip geçmeyin! Meğer bunların habercisiymiş...Ağız kokusu deyip geçmeyin! Meğer bunların habercisiymiş...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bekçilerle ilgili yeni düzenleme! Yetkileri arttırıldı

Bekçilerle ilgili yeni düzenleme! Yetkileri arttırıldı

Antalya'da 1'i komiser 4 polis tutuklandı

Antalya'da 1'i komiser 4 polis tutuklandı

Dünyanın merakla beklediği karar açıklandı

Dünyanın merakla beklediği karar açıklandı

Acun'dan Yasin için şok karar! "Yaptıklarına karşılık vereceğiz" dedi ve...

Acun'dan Yasin için şok karar! "Yaptıklarına karşılık vereceğiz" dedi ve...

Sosyal medya fenomeni üvey oğlundan hamile kaldı

Sosyal medya fenomeni üvey oğlundan hamile kaldı

Uluslararası uçuşlar bugün başladı

Uluslararası uçuşlar bugün başladı

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

'Haziran ayında bir müjdemiz olacak'

'Haziran ayında bir müjdemiz olacak'

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Üşümek istemiyorsanız dikkat! Meğer işin sırrı...

Üşümek istemiyorsanız dikkat! Meğer işin sırrı...

Mide botoksu yaptıranlar dikkat! Yöntemin başarılı olması için...

Mide botoksu yaptıranlar dikkat! Yöntemin başarılı olması için...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kan grupları ile koronavirüs arasında ilişki var mı?

Şiddetli koronavirüse neden olan genler belirlendi!

Uzmanlar uyardı! Havalar ısındığında bu besinleri tüketmeyi ihmal etmeyin!

Uzmanlar uyardı! Havalar ısındığında mutlaka tüketin

Ağız kokusu deyip geçmeyin! Meğer bu hastalıkların habercisiymiş...

Ağız kokusu deyip geçmeyin! Meğer bunların habercisiymiş...

Gözün kırma kusurlarına dikkat!

Gözün kırma kusurlarına dikkat!

30 yaşından sonra çıkan benlere dikkat

30 yaşından sonra ortaya çıkıyorsa...

Erkeklere uygulanan estetik cerrahiler

Erkekler de yaptırıyormuş! İşte o estetik uygulamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.