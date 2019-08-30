Hamilelere fındık tavsiyesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Derya Kaptı, hamilelerin folik asidi dışarıdan takviye olarak almasının yanında çiğ fındık gibi folik asit içeren besinlerinden tüketmesinin bebeğin zekâsı açısından önemli olduğunu söyledi.

Medical Park Ordu Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Derya Kaptı, anne adaylarının her gün düzenli olarak bir avuç fındık tüketmeleri durumunda folik asit ihtiyacının beşte birini doğal yollarla karşılayabileceklerini belirtti. Kaptı, “Fındık kalsiyum, potasyum ve magnezyum mineralleri içerdiğinden dolayı kan basıncını düzenleyici etki gösterir. Fındığın içerdiği Omega-3 yağ asitleri ile bebeğin beyin gelişimini desteklemek mümkündür” diye konuştu.

Marul ve ıspanakta tüketilebilir

Gebelik döneminde anne adayının ihtiyacı olan enerjinin de düzenli fındık tüketimiyle desteklenebileceğini söyleyen Dr. Kaptı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Fındık, doğal bir folik asit kaynağıdır. Bu kadar zengin içeriği olan fındığı gebelik açısından ele alacak olursak folik asit zaten gebelik planıyla anne adaylarına takviyesi önerilen bir vitamindir. Folik asit eksikliğinde bebekte nöral tüp defekti adıyla anılan sinir sistemi hastalıklarına sebep olur. Bu nedenle folik asidin dışarıdan takviye olarak alınmasının yanında folik asit içeren fındık, marul, ıspanak, karaciğer ve böbrek gibi besinlerinden de tüketilmesi bebeğin zekâ gelişimi açısından çok önemlidir."