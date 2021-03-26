Hamilelere uyarı: Kahve bebeklerin kilosunu ve boyunu etkiliyor

Araştırmayı yöneten Dr. Katherine L. Grantz, "Bulgularımız, daha fazlasını öğrenene kadar, hamilelik sırasında kafein içeren içecekleri azaltmanın ya da bunları tüketmeyi tamamen bırakmanın mantıklı olduğunu gösteriyor" dedi.

Zira bilim insanları, bir bebeğin daha küçük boyutlarda doğmasının hayatının ilerleyen dönemlerinde obezite, kalp hastalıkları ve diyabete yakalanma riskini artırdığını belirtti.

Bu konuda yapılan önceki çalışmalar, hamilelik sırasında fazla kafein tüketimini (günde 200 miligramdan fazlası) bebeklerin olması gerekenden daha küçük olmasıyla ilişkilendirmişti. Ancak 200 miligram altında kafein tüketimi üzerine yapılan çalışmalar kesin bir sonuç vermemişti.

Açık erişimli tıp dergisi JAMA Network Open'da yayımlanan yeni araştırmayı yürüten ekip, önceki çalışmaların çoğunun farklı içeceklerin kafein içeriğindeki değişiklikleri ve annenin sigara içmesi gibi bebeklerin doğduğu zamanki büyüklüğünü etkileyebilecek diğer faktörleri hesaba katmadığını belirtti.

55 BİN HAMİLE İNCELENDİ

Bilim insanları söz konusu araştırmada 8 ila 13 haftalık hamile iki bin 55 kadını inceledi. Katılımcıların hiçbiri sigara içmiyordu ve hamilelik öncesinde herhangi bir sağlık problemi yoktu.