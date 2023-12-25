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    4. Hamileliği OnlyFans kazancını arttırdı! Gelirini üç katına çıkarttı... "Artık iki kişilik kazanıyorum"

    Hamileliği OnlyFans kazancını arttırdı! Gelirini üç katına çıkarttı... "Artık iki kişilik kazanıyorum"

    25.12.2023 11:30 | Son Güncelleme:
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    32 yaşındaki İspanyol model Patricia Steisy, sosyal medyadan yaptığı müstehcen içeriklerinin kazancında hamile kaldıktan sonra üç katına ulaşan bir artış olduğunu belirtti. Fenomen isim hamileliğini açıklamadan önce OnlyFans'ta 4.400 dolar (yaklaşık 128 bin 851 TL) kazandığını söylerken gebelikle birlikte bu rakamın 15.400 dolara (yaklaşık 450 bin 981 TL) çıktığını belirtti.

    Hamileliği OnlyFans kazancını arttırdı! Gelirini üç katına çıkarttı... "Artık iki kişilik kazanıyorum"

    İspanyol sosyal medya fenomeni Patricia Steisy, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımları sayesinde kısa sürede popüler olmayı başarmıştı. Ekim ayında hamile kaldığını duyuran fenomen isim hamilelik haberiyle birlikte sosyal medyadaki aylık kazancının arttığını söyledi.

    "ÇALIŞMAK İSTEMİYORUM"

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    Steisy, OnlyFans çalışmaları ve 417.000 Instagram takipçisi sayesinde aylık gelirinin 22.000 dolar (yaklaşık 644 bin 259 TL) civarında olduğunu tahmin ediyor. Çalışmak istemediği için kendisine para kazanmanın daha cazip bir yolunu bulduğunu belirten Steisy, "Çalışmak istemediğim için para kazanmak adına bunu yapmayı tercih ediyorum" dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya hamilelik OnlyFans
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