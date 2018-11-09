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Hamileliğin 'rötuşsuz' halleri: Instagram fotoğrafımda neden çıplak ve klozetin üstündeyim?

09.11.2018 09:43 | Son Güncelleme

İngiltere'de yaşayan blogger Clemmie Telford, hamileyken bir klozetin üzerinde çektirdiği, çıplak, ağrılı ve kaygılı fotoğrafını sosyal medyada paylaştı ve saatler içinde on binlerce beğeni aldı. Telford hamileliğin rötuşlu fotoğraflardaki gibi olmadığını söylüyor.

Hamileliğin 'rötuşsuz' halleri: Instagram fotoğrafımda neden çıplak ve klozetin üstündeyim?

Sosyal medyada mama yiyen, sevimli kıyafetler içindeki bebekleri görmeye alışkınız ama 40 haftalık hamile bir kadının vücudunda yaşanan değişimi, yorgun ve kaygılı yüzünü yansıtan bir fotoğrafa rastlamak zor.

İngiltere'de yaşayan blog yazarı Clemmie Telford ise hamileliğin ve anneliğin farklı hallerini bize sunuyor.

Telford ilk olarak 40 haftalık bebeği doğmak üzereyken, klozetin üstünde, çıplak, makyajsız ve rahatsızlığı yüzünden okunarak kameraya baktığı bir fotoğrafla dikkatleri üzerine çekti.

Bir sonraki fotoğrafında ise kucağında yeni doğurduğu bebeği Greta vardı. Yine çıplak, en doğal haliyle aynı klozetin üzerindeydi ama yüzündeki ifade farklıydı. Gülümsüyordu.

Instagram hesabından yaptığı paylaşım saatler içinde on binlerce beğeni aldı.

'**Hamilelik rötuşlu fotoğraflardakinden farklı**'

5 yaşında ve 3 yaşında iki çocuğu daha olan Telford, üçüncü gebeliğini yaşarken bu fotoğrafları paylaşarak hamileliğin "rötuşlu fotoğraflardaki gibi olmadığını" göstermek istediğini söylüyor.

"Hamilelik sırasında dev gibi, stresli ve kafası karışık bir halde oluyorsunuz" diyen Telford, en dürüst ve açık haliyle çektiği bu fotoğrafların başka kadınları da rahatlatacağını umuyor.

Telford'ın klozet üstündeki ilk fotoğrafını sanatçı Lara Downie, "Her listeden anneler" adını verdiği bir sergi için çekmiş.

Bu platformda kadınlar anneliğin ve hamileliğin zorlu deneyimlerini de yazıyor.

'**Doğum kontrolün elinizde olmadığı nadir anlardan biri**'

Telford fotoğrafçı Downie'ye ikinci çocuğunu doğurduğu yerde, yani evindeki klozetin üzerinde hamile fotoğrafını çekmesini önermiş:

"Fotoğrafımı ilk gördüğümde hoşuma gitti mi bilemiyorum ama saygı duydum. Zoraki durmayan hamilelik fotoğraflarına pek rastladığımızı sanmıyorum. Yüzümdeki güçlü ve gergin ifade, olacakları anlatıyor sanki. "

"Doğum yaklaşırken aynı hisleri yaşayan kadınlardan çok güçlü yanıtlar aldım. O an yaşamınızın kontrolün elinizde olmadığı nadir anlarından birindesiniz ve bunun üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz."

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