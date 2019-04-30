Hamilelik bile onu durdurmadı! Tam 43 kez...

İzmit ve Derince’de, 24 Aralık 2018 ile 15 Nisan tarihleri arasında otobüs duraklarında vatandaşlar sıkıştırılarak cüzdanları ve çantaları çalındı. Ayrıca Derince İbn-i Sina Mahallesi'ndeki bir marketten de 800 TL değerinde ürün çalındı.