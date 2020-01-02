Hamilelik döneminde Hepatit C taraması

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Uzmanı Doç. Dr. H. Kaya Süer, ülkemizde düşük oranda görülmesine rağmen anne adaylarının hamilelik döneminde mutlaka Hepatit C enfeksiyonu taraması yaptırması gerektiğini belirtti.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Uzmanı Doç. Dr. H. Kaya Süer, anne adaylarına hamilelik döneminde dikkat edilmesi gereken konular hakkında uyarılarda bulundu. Anneden bebeğe geçme özelliğine sahip olan Hepatit C virüsünün (HCV) Flaviviridae ailesi olan Hepasivirus cinsinde yer aldığını söyleyen Doç. Dr. Kaya Süer, Hepatit C virüsünün anneden çocuğa sıklıkla vajinal doğum esnasında bulaştığını belirtti. Vajinal doğum esnasında virüsün bulaşması ile bebekte saptanan virüs varlığının yüzde 20-55 oranında kendiliğinden temizlendiğini söyleyen Süer, “HCV’nin bir başka bulaşma yolu olan maternal bulaşan yani anne karnında veya doğum sonrasında virüs geçiş sıklığının yüzde 2-20 aralığında değiştiği bildirilmektedir. Anne adayının kanında 100.000 IU/ml düzeyinde viral yük var ise bebeğe bulaşma oranı yüksektir. Yapılan araştırmalarda bu düzeyin altında viral yükü olan anne adaylarının da bebeğe hastalığını geçirdiği bazı olgularda gösterilmiştir” diye konuştu.

“Gebelik planlaması olan kadınlar, gebelik öncesi HCV taraması yaptırmalı”

Gebelik sırasında saptanan kronik Hepatit C olgularında tedavi açısından rehberler incelenirse seçilecek tedavi metodu olmadığının görüldüğünü söyleyen Süer, “Bu nedenle tüm rehberlerin de gebelik planlaması olan kadınlara gebelik öncesi HCV taraması yaptırması önerilmesi gerekli. Ancak HCV’nin yaygınlık oranının düşük olduğu ülkelerde maliyet etkin bulunmadığından bu taramanın yapılması önerilmiyor. Tarama sırasında pozitiflik saptanan adaylara, tedaviye gebelik öncesi başlanması ve tedavi bitimine kadar gebe kalınmaması öneriliyor. Hamile kadınların belirli risk faktörlerini göz önünde bulundurması ve mutlaka Hepatit C taraması yaptırması gerekiyor" dedi. Risk faktörleri

Hastalığın risk faktörleri hakkında da açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Kaya Süer, damar içi ve burunla kullanılabilen madde bağımlılığı, uzun süreli diyaliz tedavisi, hijyenik olmayan ortamlarda yapılan dövme, piercing, enjeksiyon, HCV pozitif bir donörden kan alınması, hapishane öyküsü, HIV riski, nedeni bilinmeyen kronik karaciğer hastalığı gibi durumların Hepatit C hastalığının risk faktörleri olduğunu belirtti.