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Hamilelik testinden dönerken kazada ölen Neslihan, toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 12:27 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Efeler ilçesinde, hamilelik testi için gittiği hastaneden dönüş yolunda, karşıya geçmek isterken önce hafif ticari aracın, ardından da otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Neslihan Dere (23), toprağa verildi.

Hamilelik testinden dönerken kazada ölen Neslihan, toprağa verildi

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde, hamilelik testi için gittiği hastaneden dönüş yolunda, karşıya geçmek isterken önce hafif ticari aracın, ardından da otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Neslihan Dere (23), toprağa verildi.
Kaza, dün saat 10.00 sıralarında, Aydın- İzmir karayolunun Işıklı Mahallesi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. 2 yıl önce evlenen ve kontrol için özel hastaneye giden Neslihan Dere, hamile olmadığını öğrenince evine dönmek üzere yola çıktı. Dere'ye yolun karşısına geçmeye çalışırken, İzmir yönünden Aydın'a gelen Furkan B. yönetimindeki 09 DL 861 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle karşı şeride savrulan Dere'ye, bu kez ters yönden gelen Ahmet B. yönetimindeki 35 DKY 66 plakalı otomobil çarpıp, üzerinden geçti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Dere, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dere, yapılan müdahalelere karşın kurtarılamadı.
Neslihan Dere'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından dün Köşk ilçesi Ildağ Mahallesi'ne getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından Dere, Ildağ Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazına eşi Hamza Dere (26), yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Gözaltına alınan sürücülerin işlemlerinin ise sürdüğü, bugün adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

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Hamilelik testinden dönerken kazada ölen Neslihan, toprağa verildiHamilelik testinden dönerken kazada ölen Neslihan, toprağa verildi

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