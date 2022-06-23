MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hamilelik videosuyla gündem olan Mükremin Gezgin'den çok konuşulacak açıklamalar: Kendimi kadın görüyorum

Hamilelik videosuyla gündem olan Mükremin Gezgin'den çok konuşulacak açıklamalar: Kendimi kadın görüyorum

23.06.2022 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin, hamilelik ve doğum videosuyla gündemi sarsmıştı. Doğumhaneden çıkarken, "Hoş geldin Onur'um" şeklinde video paylaşan Mükremin Gezgin, sosyal medyada en çok konuşulanlardan biriydi. Bir YouTube programına konuk olarak katılan fenomen, süreçle ilgili detayları anlattı.

Hamilelik videosuyla gündem olan Mükremin Gezgin'den çok konuşulacak açıklamalar: Kendimi kadın görüyorum

Son zamanlarda sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri de Mükremin Gezgin oldu. Hamilelik videosunun ardından sosyal medyadan çığ gibi tepki alan 24 yaşındaki Mükremin Gezgin, "Her şey başlı başına bir kurguydu." diyerek kendisini ifade etti.

"YANLIŞ BİR ŞEY YAPTIĞIMI DÜŞÜNMÜYORUM"

Bir YouTube programına konuk olarak katılan ve hamilelik videolarıyla ilgili süreçten bahseden fenomen şu ifadeleri kullandı: "Her şey başlı başına bir kurguydu. İnsanlar da biliyordu benim yaptığımın kurgu olduğunu. İnsanlar sevdi bunu 9 ay boyunca yolda gören bütün anneler, kadınlar benim karnımı öpüyordu. Hep alkış yaptılar ama son anda gol yaptılar. Yanlış bir şey yaptığımı düşünmüyorum."

İnsanların, dine aykırı diye kendisini şikayet ettiklerini söyleyen Gezgin, "Bunu başta şikayet etmeleri gerekirdi. "Başta alkış yapacağınıza 'dur' diyebilirdiniz." dedi.

Hamilelik videosuyla gündem olan Mükremin Gezgin'den çok konuşulacak açıklamalar: Kendimi kadın görüyorum

"HAMİLELİK FİKRİ NEREDEN ÇIKTI?"

Sunucunun, "Hamilelik fikri nereden çıktı?" sorusunu yanıtlayan Gezgin, "Bir anda oturuyordum, ben dedim hamileyim... Bir tiyatro yapacağım dedim... Bir kurgu, senaryo hazırlayacağım dedim. İlk başta tabiki korku oldu içimde... 'Bunu yaparsam acaba ne olur?' diye düşündüm. Ama atınca baktım milyonlar alkış yaptı. Herkes çok sevdi. Arabayla yolda yürüyemiyordum. Ama son dakika sadece gündem yaratmak için, unutulan isimler zirve yapmak için konuştular." diye konuştu.

"KENDİMİ KADIN GÖRÜYORUM"

Pişman olmadığını ve tiyatro yaptığını söyleyen Gezgin, "Bir erkek hamile kalamaz ki... Bir erkeğin zaten çocuğu olamaz." diyerek şöyle devam etti: "Art niyetli bir şey yapmadım. Ben kadınları zaten çok seviyorum. Ben zaten dış, erkek görünüm olabilir ama ben zaten kadın bir insanım. Kendimi kadın görüyorum zaten."

Hamilelik videosuyla gündem olan Mükremin Gezgin'den çok konuşulacak açıklamalar: Kendimi kadın görüyorum

MÜKREMİN GEZGİN KİMDİR?

24 yaşındaki Ankaralı Mükremin Gezgin sosyal medya fenomenidir. TikTok'ta toplamda 1.3 milyon takipçisi olan Gezgin'in beğeni sayısı ise 37.4 milyondur.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kara Sevda'nın Zeynep'i mini etekli pozuyla büyüledi! "Bu ne güzellik"Kara Sevda'nın Zeynep'i mini etekli pozuyla büyüledi! "Bu ne güzellik"
Reklamın iyisi kötüsü olmaz! Emeğimle gelemediğim yerlere iki saatte geldimReklamın iyisi kötüsü olmaz! Emeğimle gelemediğim yerlere iki saatte geldim
Valilik talimatıyla sahneden indirildi! İsyan ettiValilik talimatıyla sahneden indirildi! İsyan etti
Anahtar Kelimeler:
youtube tiktok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Marmaris'teki orman yangınlarıyla ilgili 1 gözaltı

Marmaris'teki orman yangınlarıyla ilgili 1 gözaltı

Bakan Dönmez böyle duyurmuştu: 'Petrol keşfini yakında ilan edeceğiz'

Bakan Dönmez böyle duyurmuştu: 'Petrol keşfini yakında ilan edeceğiz'

BDDK duyurdu! Konut kredilerinde yeni dönem

BDDK duyurdu! Konut kredilerinde yeni dönem

Oğlu "Hep bir yerlerin konuşuluyor" diye kızıyordu! İddialı poz

Oğlu "Hep bir yerlerin konuşuluyor" diye kızıyordu! İddialı poz

Duygulandıran görüntü! Şehitleri böyle selamladılar

Duygulandıran görüntü! Şehitleri böyle selamladılar

Ustaosmanoğlu'nun cenazesi için uyarı

Ustaosmanoğlu'nun cenazesi için uyarı

İlginizi Çekebilir

Hastalar uyuyunca tümörler uyanıyor! Doktorlar çağrıda bulundu

Hastalar uyuyunca tümörler uyanıyor! Doktorlar çağrıda bulundu

Çizgilerinizi net bir şekilde çizmelisiniz! Geçmek isteyenler var

Çizgilerinizi net bir şekilde çizmelisiniz! Geçmek isteyenler var

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Sonunda isyan etti: Çay içmek için sekse mola veriyor

Sonunda isyan etti: Çay içmek için sekse mola veriyor

Rus model ölümünü aslında günler öncesinden tahmin etmiş!

Rus model ölümünü aslında günler öncesinden tahmin etmiş!

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.