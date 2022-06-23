Hamilelik videosuyla gündem olan Mükremin Gezgin'den çok konuşulacak açıklamalar: Kendimi kadın görüyorum

Son zamanlarda sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri de Mükremin Gezgin oldu. Hamilelik videosunun ardından sosyal medyadan çığ gibi tepki alan 24 yaşındaki Mükremin Gezgin, "Her şey başlı başına bir kurguydu." diyerek kendisini ifade etti.

"YANLIŞ BİR ŞEY YAPTIĞIMI DÜŞÜNMÜYORUM"

Bir YouTube programına konuk olarak katılan ve hamilelik videolarıyla ilgili süreçten bahseden fenomen şu ifadeleri kullandı: "Her şey başlı başına bir kurguydu. İnsanlar da biliyordu benim yaptığımın kurgu olduğunu. İnsanlar sevdi bunu 9 ay boyunca yolda gören bütün anneler, kadınlar benim karnımı öpüyordu. Hep alkış yaptılar ama son anda gol yaptılar. Yanlış bir şey yaptığımı düşünmüyorum."

İnsanların, dine aykırı diye kendisini şikayet ettiklerini söyleyen Gezgin, "Bunu başta şikayet etmeleri gerekirdi. "Başta alkış yapacağınıza 'dur' diyebilirdiniz." dedi.

"HAMİLELİK FİKRİ NEREDEN ÇIKTI?"

Sunucunun, "Hamilelik fikri nereden çıktı?" sorusunu yanıtlayan Gezgin, "Bir anda oturuyordum, ben dedim hamileyim... Bir tiyatro yapacağım dedim... Bir kurgu, senaryo hazırlayacağım dedim. İlk başta tabiki korku oldu içimde... 'Bunu yaparsam acaba ne olur?' diye düşündüm. Ama atınca baktım milyonlar alkış yaptı. Herkes çok sevdi. Arabayla yolda yürüyemiyordum. Ama son dakika sadece gündem yaratmak için, unutulan isimler zirve yapmak için konuştular." diye konuştu.

"KENDİMİ KADIN GÖRÜYORUM"

Pişman olmadığını ve tiyatro yaptığını söyleyen Gezgin, "Bir erkek hamile kalamaz ki... Bir erkeğin zaten çocuğu olamaz." diyerek şöyle devam etti: "Art niyetli bir şey yapmadım. Ben kadınları zaten çok seviyorum. Ben zaten dış, erkek görünüm olabilir ama ben zaten kadın bir insanım. Kendimi kadın görüyorum zaten."

MÜKREMİN GEZGİN KİMDİR?

24 yaşındaki Ankaralı Mükremin Gezgin sosyal medya fenomenidir. TikTok'ta toplamda 1.3 milyon takipçisi olan Gezgin'in beğeni sayısı ise 37.4 milyondur.

