Çoğu kadın kendisine bahşedilen anneliği tatmak ister. Bu amaçla kendilerini hazır hissettikleri zamanda hamile kalıp çocuk sahibi olurlar. Bir anne adayının hamilelik süreci en kutsal ve en önemli dönemidir. Bu yüzden bu dönemde annenin hem fiziksel hem de ruhsal olarak iyi olması bebeğin gelişimi için de çok önemlidir. Normal bir hamilelik sürecinde anne ve bebeğin yaşadığı bazı durumlar vardır. Fakat bazı belirtiler hamilelikte çocuk veya anne için tehlike arz eder. Bunlardan biri de hamilelikte adet görme durumudur. Bu tür bir sorun ile karşılaşan anne adayları endişelenmeye başlar. Peki hamilelikte regl normal bir durum mudur? Hamileyken adet olunur mu? Yoksa ciddi tehlikeler içiren bir sorun mudur? Hamile Kadınlar Adet Görür Mü? Bir kadının hamile kalması için doğal veya yapay yollardan döllenme olması gerekir. Döllenme olayı kadının yumurtalıklarında ürettiği sağlıklı yumurtaların erkeklerin dölleme aracı olan sperm ile birleşerek ortaya bir embriyo oluşturmasıdır. Bu süreç doğal yollarda cinsel ilişkiyle sağlanırken, yapay yollarda ise tüp bebek, mikroenjeksiyon gibi yöntemler ile yapılır. Bir kadında ergenlik sürecinden menopoz dönemine gelene kadar her ay düzenli olarak yumurta üretimi vardır. Bu yumurta bir ay döngüsü içinde üretilir ve spermin döllemesi için hazır bekler. Sperm ile döllenmeyen yumurta, yumurtalık kanalı tarafından sindirilerek yok edilir. Adet kanaması olarak bildiğimiz durum ise yumurtanın vücuttan atılımı değildir. Yumurtanın gelişine hazırlanan rahim ve rahim çeperinin, hamilelik olmadığı için kendini sindirme halidir. Yani rahim çeperi yırtılır ve kanama gerçekleşir.

Hamilelikte ise döllenmiş yumurta rahime gelir ve rahim duvarında tutunur. Buradaki çeper embriyonun büyüyüp, gelişmesine yardımcı olur. Bu çeper beslenme ve atıklarını uzaklaştırma işlevini de görür. Haliyle bu tür durumlarda meşgul olan rahim çeperinin kendini sindirme veya çeperin yırtılıp kanama olması söz konusu değildir. Bu yüzden hamile kadınlar regl olmaz. Fakat bazı fizyolojik sebeplerden dolayı kadınlar kanama yaşayabilir. Bu kanamalar ise regl değildir. Hamilelikte bazı değişimlerden ötürü kısa süreli ve uzun süreli kan görülebilir. Hamilelikte Kanama Neden Olur? 1. Düşük sorunu Hamile kadınlar gebelik boyunca özellikle ilk aylarda düşük yapma tehlikesi ile karşı karşıya kalır. Bu oran %20 civarındadır. Düşük durumu gerçekleştiğinden ilk olarak ince ince kanama olur. Bu kanama süreci sancılı ve karında kramplar oluşturacak şekilde olabilir. Bu yüzden bazı anne adayları bu durumu regl olma ile karıştırır. Fakat normal reglde kanamanın 3 veya 4. günden sonra azalması gerekirken, düşük durumunda kanamalar daha şiddetlenir. Bu süreçte kanamalar pıhtı atılımı şeklinde değişim gösterir. Anne adayının farkına varıp hemen kürtaj olması gerekir. Aksi halde zehirlenme yaşanıp anne adayı hayati tehlikeye düşebilir.

2. Dış gebelik Dış gebelik dediğimiz durum aslında gebelik değildir. Üretilen yumurta, yumurtalık kanalında sperm ile buluşarak döllenir ve rahime gider. Burada büyümeye başlar. Dış gebelikte ise döllenmiş yumurta, rahim yerine yumurtalık kanalında kalıp burada büyümeye çalışır. Bu durum fizyolojik olarak mümkün olmadığı için anne adayı kanama yaşar. Tehlikeli bir durum olduğundan, bu gebeliğin sonlandırılması gerekir. Dış Gebelik İle Alakalı Daha Detaylı Bilgiler İçin: Dış Gebelik Rehberi 3. Yerleşme kanaması Halk arasında yerleşme kanaması olarak adlandırılan durum, döllenmiş yumurtanın rahime yerleşme sürecinde yarattığı baskı ile ince damarlardan kan sızma olayıdır. Bu kan pembemsi renklidir. Ayrıca sadece birkaç gün sürer. Rahim damarlarının sıkışması sonucu oluşan bu kanama az miktarda ve kısa süreli olur. Genel olarak yumurtlama döneminden 10 gün önce gerçekleşir. Yerleşme Kanaması İle Alakalı Daha Detaylı Bilgiler İçin: Yerleşme Kanaması Ne Zaman, Nasıl Olur? 4. Hormonal düzensizlik Gebe kalındığında hormonal değişimler gözlenir. Bu değişimler sonrası vajinada da değişiklikler olur. Değişen fiziksel ve hormonal denge sonucu kanamalar görülebilir. Bu kanamalar genel olarak kısa süreli ve pembemsi renkli olur.