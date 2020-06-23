Hamilelikte Bacak Ağrısı Neden Olur? Nasıl Geçer?

Hamilelik süreci anne adayları için çok zor ve sıkıntılı bir süreç olabilir. Yeni bir birey dünyaya getirmek sizi çok mutlu eder. Bu mutluluğun yanı sıra sizi yıpratan, canınızı acıtan veya üzen birçok sorunla karşılaşabilirsiniz. Sorunlar karşısında her zaman pozitif olun. Yaşanan sorunların başında hamilelikte bacak ağrısı gelir. Bu sorunun belli başlı bir nedeni yoktur. Tedavisi ise çok kolaydır. Günlük küçük egzersizler veya yürüyüşlerle ağrılarınızdan kurtulabilirsiniz.

Gebelikte Bacak Ağrısı Neden Olur?

Hamilelik sürecini, genel olarak bütün vücut işleyişinin değiştiği bir süreç olarak düşünebiliriz. Bu süreçte vücut hiç alışkın olmadığı bir döneme girer. Artık iki kişinin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırken zorlanabilir. Bacak ağrıları hamileliğin son dönemlerinde ortaya çıkar. Bebeğin anne karnında büyümesiyle anneye yaptığı basınç artar. Bu süreçte özellikle beslenmenize dikkat etmeniz gerekir.

1. Fazla ayakta kalmak

Fazla ayakta kalma durumu her insan için bacak ağrılarına sebep olabilir. Ayakta kalma süresinde vücutta kanın dolaşımı zorlaşır. Aşağı inen kan vücudun yukarısına çıkmakta zorlanır. Bu zorlanma hamilelik döneminde varise sebep olabilir. Varisle beraber hamilelikte bacak ağrısı görülebilir. Ayakta kalma süresini azaltmanız ve kontrolsüz hareketlerden kaçınmanız gerek.