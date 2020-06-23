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Hamilelikte Bacak Ağrısı Neden Olur? Nasıl Geçer?

sebboy sebboy
ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Hamilelik süreci anne adayları için çok zor ve sıkıntılı bir süreç olabilir.

Hamilelikte Bacak Ağrısı Neden Olur? Nasıl Geçer?

Hamilelik süreci anne adayları için çok zor ve sıkıntılı bir süreç olabilir. Yeni bir birey dünyaya getirmek sizi çok mutlu eder. Bu mutluluğun yanı sıra sizi yıpratan, canınızı acıtan veya üzen birçok sorunla karşılaşabilirsiniz. Sorunlar karşısında her zaman pozitif olun. Yaşanan sorunların başında hamilelikte bacak ağrısı gelir. Bu sorunun belli başlı bir nedeni yoktur. Tedavisi ise çok kolaydır. Günlük küçük egzersizler veya yürüyüşlerle ağrılarınızdan kurtulabilirsiniz.

Gebelikte Bacak Ağrısı Neden Olur?

Hamilelik sürecini, genel olarak bütün vücut işleyişinin değiştiği bir süreç olarak düşünebiliriz. Bu süreçte vücut hiç alışkın olmadığı bir döneme girer. Artık iki kişinin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırken zorlanabilir. Bacak ağrıları hamileliğin son dönemlerinde ortaya çıkar. Bebeğin anne karnında büyümesiyle anneye yaptığı basınç artar. Bu süreçte özellikle beslenmenize dikkat etmeniz gerekir.

1. Fazla ayakta kalmak

hamile kadın

Fazla ayakta kalma durumu her insan için bacak ağrılarına sebep olabilir. Ayakta kalma süresinde vücutta kanın dolaşımı zorlaşır. Aşağı inen kan vücudun yukarısına çıkmakta zorlanır. Bu zorlanma hamilelik döneminde varise sebep olabilir. Varisle beraber hamilelikte bacak ağrısı görülebilir. Ayakta kalma süresini azaltmanız ve kontrolsüz hareketlerden kaçınmanız gerek.

2. Rahmin sinirlere uyguladığı basınç artışı

hamile kadın

Gebeliğiniz ilerledikçe karnınız daha belirgin hale gelir ve hacmi büyür. Gebeliğin son 3 ayında rahmin ağırlığının artmasıyla toplardamarlara ve atardamarlara uygulanan basınç artar. Kan dolaşımı yavaşlar ve bacaklarda ağrı oluşmasına neden olur. Oluşan ağrılar, kimi zaman zararlı kimi zaman zararsız olabilir. Bu ağrılar bazen de çok şiddetli olabilir, hatta sizi uykunuzdan bile uyandırabilir. Böyle şiddetli bir ağrıyla karşı karşıya iseniz vakit kaybetmeden doktorunuza başvurun.

3. Mineral ve vitamin eksikliği

vitamin

Mineral ve vitaminler vücudun fonksiyonlarının doğru çalışması için gerekli maddelerdir. Bu süreçte normal bir insanın ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralden daha fazlasını almalısınız. Bebeğinizin büyümesi ve hamilelik sürecinde kendi sağlığınız için bu önemlidir. Yetersiz vitamin ve mineral alımı çocuğunuzda olumsuz etkilere sebep olabilir. Özellikle de hamilelikte sol bacak ağrısı bu yüzden olur. Bu ağrılar hareket özgürlüğünüzün kısıtlanmasına ve uykusuzluk problemlerine neden olur.

4. Dolaşım bozukluğu

dolaşım sistemi

Dolaşım sistemi, kanın vücutta hareketini sağlayan sistem olarak bilinir. Vücutta görevli dokuları gerekli yerlere götürür ve atık maddelerin oradan atılmasını sağlar. Bu amaçta kalp, akciğer ve damarlar ortaklaşa çalışır. Hamilelikle beraber vücut dengesi değişir. Bu organlarda oluşan herhangi bir sorun hamilelikte sağ bacak ağrısına sebep olur. Oluşan ağrılar ileride büyük sorunlara sebep olabilir. Bu yüzden kendinize dikkat etmeniz gerekir.

5. Aşırı kilo alımı

hamile kadın

Aşırı kilo alımının her insan için zararı bulunuyor. Bu, yaşamsal aktivitelerinizi doğrudan etkileyen bir durum olarak karşımıza çıkar. Hamilelik sürecinde 10-15 kilo arasında kilo alımı normal olarak görülüyor. Bazı durumlarda hamileler aşırı kilo alabilir. Bu durumda bedeniniz ağırlaşır, kendini taşımakta güçlük çekebilirsiniz. Hamileliğin sonlarında kilo alma ve bebeğin anne karnında büyümesiyle beraber bacaklara uygulanan basınç artar. Basınçla beraber bacak ağrıları ve gece ani oluşan kramplar yaşayabilirsiniz.

Hamilelikte Bacak Ağrıları Nasıl Geçer?

  • Saat başı kalkıp kısa süreli yürüyüşler yapın ve 1 saatte fazla oturur halde kalmamaya çalışın.
  • Yüzme tüm kasları yerçekimine karşı dengeli bir şekilde çalıştırır ve kaslarınızı güçlendirir. Bu süreçte uzmanlar tarafında önerilir.
  • Yatarken veya uzanıyorken bacak ve ayaklarınızın altına destek koyun. Bu, kan akışınızın kolaylaşmasını sağlar.
  • Ilık bir banyo yaparak kaslarınızı yumuşatabilirsiniz. Yatmadan önce yaparsanız gece ağrılardan uykunuzun bölünmesini engelleyebilirsiniz.
  • Gebelikte oluşan ağrıları azaltan önlemlerden birisi topuk yüksekliğinin ayarlanması olabilir. Düz babet tarzı ayakkabılar pek önerilmez. Topuk yüksekliğinizin 1-2 santim olmasına dikkat edin.
  • Mineral ve vitamin eksikliğinden oluşan ağrılar için doktorunuz tarafından yazılan takviyeleri kullanabilirsiniz.
  • Gece yatmadan önce baldır ve bacak kaslarınızı gerin. Bu egzersiz gece rahat uyumanızı sağlar.
  • Oluşan ağrılar sonucu bacağınıza kramp girebilir. Bacağınıza sıcak bir havlu sarın, bacaklarınızı yukarı kaldırıp ayak parmaklarınızı ileriye doğru gerin. Bu ağrılarınız için rahatlatıcı olur.
  • Oluşan ağrılara karşı doktorunuza sormadan kesinlikle ilaç kullanmayın. Bazı ilaçlar hamilelere karşı büyük tehditler içeriyor. Yaptığınız egzersizler sonucu ağrılarınızda bir azalma olmuyorsa uzman bir hekime görünün.
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