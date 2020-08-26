Hamilelikte bir miktar kafein tüketmek 'sorun yaratmaz'

Uzmanlar bebek bekleyen veya hamile kalmaya çalışan kadınların kafein tüketimini sınırlaması gerektiğini, ancak günde bir-iki fincan çay veya kahvenin sorun yaratmayacağını söylüyor.

İngiltere'de yayımlanan British Medical Journal (BMJ) adlı tıp dergisinde yer verilen bir araştırmada, hamilelikte güvenli kafein miktarı diye bir şey olmadığı sonucuna varılırken, uzmanlar araştırmanın panik yaratıcı olduğunu söylüyor.

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) ve diğer birçok kuruluş, günde 200 mg'dan az kafein tüketiminin düşük veya bebeğin anne karnında gelişimi açısından önemli bir risk teşkil etmediğini belirtiyor.

BMJ'de yer verilen tartışmalı araştırmada, konuyla ilgili 48 araştırma incelendi.

Araştırmanın sonuçlarını İzlanda'daki Reykjavik Üniversitesi'nden psikolog Prof. Jack James kaleme aldı. James, araştırmanın gözleme dayalı olduğunu, bu nedenle hamilelikte kafeinin kesin zararlı olduğunu kanıtlayamayacağını kabul ediyor.

Ancak James, kafeinin zararı ile ilgili analizinin, bebek bekleyen veya hamile kalmaya çalışan kadınların çay ve kahveden tümüyle sakınması gerektiği sonucuna vardığını belirtiyor.