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Hamilelikte bir miktar kafein tüketmek 'sorun yaratmaz'

26.08.2020 08:39 | Son Güncelleme

Uzmanlar bebek bekleyen veya hamile kalmaya çalışan kadınların kafein tüketimini sınırlaması gerektiğini, ancak günde bir-iki fincan çay veya kahvenin sorun yaratmayacağını söylüyor.

Hamilelikte bir miktar kafein tüketmek 'sorun yaratmaz'

Uzmanlar bebek bekleyen veya hamile kalmaya çalışan kadınların kafein tüketimini sınırlaması gerektiğini, ancak günde bir-iki fincan çay veya kahvenin sorun yaratmayacağını söylüyor.

İngiltere'de yayımlanan British Medical Journal (BMJ) adlı tıp dergisinde yer verilen bir araştırmada, hamilelikte güvenli kafein miktarı diye bir şey olmadığı sonucuna varılırken, uzmanlar araştırmanın panik yaratıcı olduğunu söylüyor.

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) ve diğer birçok kuruluş, günde 200 mg'dan az kafein tüketiminin düşük veya bebeğin anne karnında gelişimi açısından önemli bir risk teşkil etmediğini belirtiyor.

BMJ'de yer verilen tartışmalı araştırmada, konuyla ilgili 48 araştırma incelendi.

Araştırmanın sonuçlarını İzlanda'daki Reykjavik Üniversitesi'nden psikolog Prof. Jack James kaleme aldı. James, araştırmanın gözleme dayalı olduğunu, bu nedenle hamilelikte kafeinin kesin zararlı olduğunu kanıtlayamayacağını kabul ediyor.

Ancak James, kafeinin zararı ile ilgili analizinin, bebek bekleyen veya hamile kalmaya çalışan kadınların çay ve kahveden tümüyle sakınması gerektiği sonucuna vardığını belirtiyor.

Diğer uzmanlar ise bu sonuca katılmadıklarını söylüyor.

NHS'nin yanı sıra Avrupa Gıda Güvenliği Dairesi ile Amerikan ve İngiltere Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Dernekleri de hamilelikte kafein tüketimine tümüyle son vermeyi değil sınırlandırmayı tavsiye ediyor.

Avustralya'daki Adelaide Üniversitesi'nden Dr. Luke Grezeskowiak da araştırmanın "aşırı panik yaratıcı" olduğunu ve mevcut verilerle uyum göstermediğini belirtiyor.

"Hamilelikle ilgili pek çok tavsiye var ve en son ihtiyacımız olan şey gereksiz endişe yaratmak. Kadınlara hamilelik döneminde az miktarda kafein tükebilecekleri konusunda güven vermeli."

Londra'daki Kings College Üniversitesi'nde kadın doğum uzmanı Prof. Andrew Shennan da analizde yer verilen bazı araştırmaların sorunlu olabileceğini, zira ne kadar kafein tükettikleri konusunda kadınların hatırladığı bilgilere dayandıklarını belirtiyor.

Çay ve kahve tüketimi sırasında sigara içmek gibi diğer risk faktörlerini dışarıda bırakmanın da zor olduğunu söyleyen Shennan, "Kafein çok uzun zamandır insanların diyetinde yer alıyor" diyor.

Hangi içecekte ne kadar kafein var?

Ölü doğum yapan kadınlar için yardım kuruluşu Tommy's'in web sitesinde, içeceklerin kafein miktarı şöyle sıralanıyor:

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