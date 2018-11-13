Hamilelikte böbrek taşları tedavi edilmezse ne olur?

TEDAVİ EDİLMEYEN BÖBREK TAŞLARI ERKEN DOĞUM SEBEBİ OLABİLİR

Bir kadın hamilelikle birlikte sadece fiziksel olarak değil, ruhsal ve anatomik olarak da bir değişim furyasına katılır. Şişen bir karnın arkasında görünmeyen koca bir dağ vardır. Bu durum kimi zaman ruhsal olarak belli eder, kimi zamansa hastalıklarla… Bunlardan birinin hamilelik döneminde görülen böbrek taşları olduğunu ifade eden Avrasya Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Arman Çitçi, böbrek taşlarının hamilelikteki etkilerini anlatıyor.

GEBELİKTE BÖBREK TAŞI NEDEN OLUR?

Böbrek kanalları içerisinde oluşan mineral içerikli sert kitlelere böbrek taşı denir. İdrarda bulunan fosfat, kalsiyum, gibi bazı minerallerin kristalleşmesi ise ile meydana gelirler.Tam olarak hangi etkenler sebebiyle ortaya çıktığı bilinmese de doğuştan idrar yolu anomalileri, ailevi yatkınlık ve bazı sistemik hastalıklar böbrek taşı oluşuma sebep olabilir.

Hamilelerde taş oluşma sebebi genel olarak hamile olmayan kişilerle aynıdır. Gebeliğin herhangi bir döneminde böbrek taşı hastalığının ortaya çıkması oranı her 200-2000 gebelikte 1 olarak kabul edilmektedir. Bu durum hamile olmayan kişinin taşıdığı riskle aynıdır. Dolayısıyla hamilelik böbrek taşı oluşumunu tetiklemez.